Visibilia, Santanché resiste all'inchiesta e al pressing delle opposizioni: "Non mi dimetto e vado avanti"

Dopo il rinvio a giudizio per false comunicazioni sociali nell’inchiesta su Visibila, il recente servizio di Report da cui emergerebbero alcune ombre in merito alla cessione della società e malgrado il pressing delle opposizioni, Daniela Santanché resiste. Al suo arrivo al Villagio Italia di Gedda, in Arabia Saudita, la ministra del Turismo ha smentito le recenti indiscrezioni secondo cui starebbe valutando un passo indietro, dichiarando: “Non mi dimetto e vado avanti”.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Santanché avrebbe tranquillizzato i suoi colleghi di partito dichiarando: “Io so dove sta la verità, i fatti mi daranno ragione. Giorgia Meloni non ha alcuna ragione di chiedermi le dimissioni su un reato che Feltri ha definito ‘una stupidaggine’. Se poi dovesse chiedermele, lascerò un minuto dopo”.