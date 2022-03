Vittoria Belvedere, chi è? Età, genitori, titolo di studio, matrimonio, figli, tiroide e Instagram dell’attrice

Chi è Vittoria Belvedere, l’attrice italiana che si è affermata a livello nazionale in tv e al cinema dopo una parentesi nella moda.

Vittoria Belvedere, chi è? Età, genitori, titolo di studio

Vittoria Belvedere è nata a Vibo Valentia il 17 gennaio 1972, ha 50 anni ed è alta 175 centimetri. Poco dopo la sua nascita, la famiglia dell’attrice si è trasferita in provincia di Monza dove, a 13 anni, la donna ha intrapreso la carriera da modella. Raggiunta la maggiore età, ha deciso di lasciare il mondo della moda e tentare di sfondare nel mondo dello spettacolo, iniziando la sua carriera in contesto cinematografico e televisivo.

Nel corso degli anni ha recitato in numerose serie tv e fiction, ricoprendo anche ruoli da protagonista. Tra i progetti ai quali ha partecipato, possono essere citati ad esempio: Lui e lei (1998-1999), Le ragazze di piazza di Spagna (1997-2000), Senso di Colpa (2000), L’uomo che piaceva alle donne – Bel Ami (2001), San Giovanni – L’apocalisse (2002), Augusto e Ics – L’amore ti dà un nome del… (2003), Rita da Cascia (2004), Padri e figli, Il bambino sull’acqua, Giovanni Paolo II, Il mio amico Babbo Natale (2005), Nati ieri (2006-2007), Un caso di coscienza 5 (2013).

Nel 2002, con Manuela Arcuri, è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo di Pippo Baudo mentre, nel 2011, ha partecipato alla settima edizione di Ballando con le Stelle, classificandosi in terza posizione. Nel 2016, invece, è stata concorrente di Tale e quale show.

Vita privata, matrimonio, figli, tiroide e Instagram dell’attrice

Per quanto riguarda la sua vita privata, Vittoria Belvedere ha sposato Vasco Valerio il 12 giugno 1999. La coppia ha tre figli: Lorenzo, Niccolò ed Emma.

In seguito alla prima gravidanza, l’attrice ha scoperto di essere affetta dal Morbo di Basedow, una patologia che genera ipertiroidismo. Per questo motivo, i medici le avevano sconsigliato di avere altri figli. Il consiglio degli esperti, tuttavia, non è stato seguito dall’artista che ha scelto di provare a realizzare il suo sogno di una famiglia numerosa.

Un giorno, mentre si trovava sul set, è stata portata di corsa in ospedale, dove è stata ricoverata d’urgenza per problemi alla tiroide. Belvedere, infatti, è stata subito operata e oggi tiene sotto controllo la sua patologia, vivendo senza tiroide.

Su Instagram, l’attrice è piuttosto attiva e vanta un seguito di circa 40 mila followers. Sul social, condivide sia scatti legati sia alla sua vita professionale che a quella privata.