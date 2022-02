Vittorio Matteucci chi è? Età, vita privata, moglie dell’attore

Chi è Vittorio Matteucci, il cantante e attore italiano divenuto noto per aver interpretato il perfido Frollo nel musical Notre Dame de Paris.

Vittorio Matteucci chi è? Biografie, età e carriera

Vittorio Matteucci è nato il 27 maggio 1963 a Livorno, ha 58 anni, ed è un cantante e attore italiano. A tre anni, ha manifestato la sua passione per la musica diventando capo coro dell’asilo. A otto anni, si è trasferito a Padova con la famiglia, cominciando a cantare con il Coro Tre Pini, sotto la direzione di Gianni Malatesta.

Dopo aver conseguito il diploma e la laurea, negli anni ’90 del secolo scorso, ha iniziato a lavorare per la televisionecome vocalist in programmi come Buona Domenica, La sai l’ultima, La canzone del secolo e Ciao Mara. Al Maurizio Costanzo Show, poi, è stato cantante della band di Demo Morselli per due stagioni.

Nel 2005, ha partecipato alla prima edizione di Ballando con le stelle.

Nel corso della sua carriera, è stato anche doppiatore, prestando la voce al personaggio di Yao per il film d’animazione della Walt Disney Mulan.

Tra il 2002 e il 2003, è stato l’arcidiacono Frollo a teatro nel musical Notre Dame de Paris, musicato da Riccardo Cocciante.

Sempre a teatro, poi, è stato il barone Scarpia in Tosca – Amore disperato, il conte Dracula in Dracula Opera Rock, Dante in La Divina Commedia, l’Innominato in I promessi sposi – Opera moderna, il conte Capuleti in Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo.

A teatro, si è spesso trovato a recitare insieme al collega Giò Di Tonno.

Vita privata, moglie e figlia dell’attore

Le notizie relative alla vita privata di Vittorio Matteucci sono particolarmente scarne. L’artista è sposato con una donna di nome Isabella: il matrimonio è stato immortalato con uno scatto postato sul profilo Instagram ufficiale del cantante.

La coppia ha una figlia, Bianca, che svolge la professione di make-up artist e truccatrice.