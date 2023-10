Viva Rai2, chi è l’ospite della prima puntata e la sigla di chiusura del programma

Viva Rai2 sta per arrivare con una nuova edizione in televisione e in streaming. Fiorello avrebbe trovato anche il primo grande ospite per ripartire alla grande.

Viva Rai2, chi è l’ospite della prima puntata

Viva Rai2 torna con una nuova edizione lunedì 6 novembre alle ore 7 di mattina in tv e streaming. Non solo perché la puntata si potrà recuperare anche su Rai Radio 2 alle ore 14. Inoltre, si potrà seguire anche in simulcast su RadioTuttaItaliana e su RaiPlay dove, inoltre, si potrà rivedere sia in formato integrale che in clip. Estratti dello show saranno pubblicati quotidianamente anche sui social Facebook, Instagram, X e Tiktok. Fiorello sarà affiancato Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggero del Vecchio e da Piergiorgio Camilli alla regia. Tante sicuramente le novità a partire dallo spazio che sarà maggiore e quindi a un corpo di ballo più corposo.

In queste ore è circolata anche la voce del grande ospite della prima puntata. Un nome su cui ha puntato parecchio Fiorello in passato ma senza riuscirsi. Così potrebbe essere arrivato il momento di Marco Mengoni. “Dovrebbe. Ci stiamo lavorando“, ha commentato il conduttore siciliano.

La sigla di chiusura del programma

A una settimana dalla prima puntata, Fiorello ha presentato anche la sigla di chiusura di ogni puntata. Si tratta versione rivisitata di “Ricominciamo”, la canzone di Adriano Pappalardo. “E lasciami gridare, senza Viva Rai2 non ci so stare” accompagnata dallo spot televisivo.