Viva Rai2 ritorna con una nuova edizione e location: quando inizia, dove e a che ora le puntate

Viva Rai2 torna con una nuova edizione sempre con Rosario Fiorello Dopo le polemiche cambia la location ma non il format che ha avuto tanto successo di ascolti e critiche. Sui social i primi spot per avvicinarsi alla prima puntata.

Viva Rai2 ritorna con una nuova edizione e location

Fiorello torna con la nuova stagione di Viva Rai2! con altre puntate mattutine in diretta sempre da Roma. Infatti, dopo le polemiche dei residenti di via Asiago, la nuova location sarà accanto alle Piscine del Foro Italico di Roma. La Rai non poteva rinunciare al programma che aveva fatto record di ascolti in quella fascia oraria della mattina. Sui social sono già tanti gli indizi sulla prossima edizione che partirà nei prossimi mesi.

Dove e a che ora le puntate

Le nuove puntate tornano in diretta su Rai 2 da lunedì 6 novembre 2023 alle ore 7 di mattina. Fiorello sarà affiancato Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggero del Vecchio e da Piergiorgio Camilli alla regia. Tante sicuramente le novità a partire dallo spazio che sarà maggiore e quindi a un corpo di ballo più corposo. Probabilmente ci sarà sempre l’incrocio nel 2024 con il Festival di Sanremo come ha anticipato Amadeus: “Lo conosciamo Ciuri. Figuriamoci se sa qualcosa a settembre, considerando che anche la settimana prima del Festival può inventarsi qualcosa per stupire… Fiorello è un amico fraterno e non può esserci Sanremo senza la sua presenza, poi come questo accadrà è sempre una sorpresa”.