Volkswagen ID 7: la nuova berlina totalmente elettrica

Il costruttore tedesco Volkswagen ha presentato la nuova berlina elettrica ID 7, destinata a competere con modelli come la Tesla Model S e la Lucid Air. L’ID 7 è il primo veicolo a essere basato sulla piattaforma modulare elettrica (MEB) di Volkswagen, progettata esclusivamente per veicoli elettrici.

Caratteristiche dell’ID 7

L’ID 7 avrà una batteria al litio da 100 kWh, che dovrebbe fornire un’autonomia di oltre 300 miglia (circa 480 km) con una sola carica. Il veicolo sarà in grado di accelerare da 0 a 60 miglia all’ora (96 km/h) in meno di 5 secondi, grazie al motore elettrico da 300 kW (circa 408 CV) montato sull’asse posteriore.

L’ID 7 avrà un design elegante e moderno, con una carrozzeria aerodinamica che ridurrà la resistenza all’aria e migliorare l’efficienza. L’auto sarà disponibile in diverse configurazioni, tra cui un modello a quattro porte e un SUV, offrendo diverse opzioni di personalizzazione.

L’auto presenta, inoltre, tutte le importanti caratteristiche aggiuntive di sicurezza delle cugine con motore a combustione. Servosterzo, airbag, specchietti retrovisori elettrici e ABS ad esempio.

Volkswagen punta ad aumentare le vendite di auto elettriche

La presentazione dell’ID 7 fa parte della strategia di Volkswagen di aumentare la produzione di auto elettriche, al fine di raggiungere l’obiettivo di vendere un milione di veicoli elettrici all’anno entro il 2025. Il gruppo ha già lanciato l’ID 3 e l’ID 4, che stanno registrando un ottimo successo di vendita in Europa.

Il CEO di Volkswagen, Herbert Diess, ha dichiarato che il lancio dell’ID 7 è un importante passo avanti nella transizione verso la mobilità elettrica. “Con l’ID 7, stiamo offrendo ai nostri clienti un veicolo elettrico ad alte prestazioni, che soddisfa le loro esigenze di spazio, design e autonomia”, ha detto Diess in una conferenza stampa.

La concorrenza nel mercato delle auto elettriche

L’ID 7 entrerà a far parte di un mercato sempre più affollato di auto elettriche di fascia alta. Tesla, Lucid Motors e Rivian sono solo alcune delle aziende che stanno lanciando modelli di auto elettriche in questa fascia di mercato. Tuttavia, Volkswagen ha un vantaggio rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti, grazie alla sua esperienza e competenza nella produzione di automobili su larga scala.

Inoltre, il prezzo dell’ID 7 dovrebbe essere inferiore a quello della Tesla Model S e della Lucid Air, rendendolo più accessibile a un pubblico più ampio. Volkswagen ha già annunciato che l’ID 7 sarà prodotto in Cina, dove il mercato delle auto elettriche sta crescendo rapidamente.

Volkswagen ha riferito che l’ID.7 sarà disponibile in versione a trazione anteriore o integrale e con diverse opzioni di batteria. L’auto sarà basata sulla piattaforma MEB modulare dell’azienda, che viene utilizzata anche per altri veicoli a batteria come l’ID.3 e l’ID.4. La piattaforma MEB è stata progettata appositamente per la produzione di veicoli elettrici e garantisce un elevato grado di efficienza energetica.

La produzione dell’ID.7 dovrebbe iniziare alla fine del 2023 presso lo stabilimento Volkswagen di Emden, in Germania. Si prevede che l’auto arrivi sul mercato europeo nel 2024. Volkswagen ha annunciato che l’ID.7 sarà prodotta anche presso lo stabilimento di Chattanooga, negli Stati Uniti, a partire dal 2025.

Volkswagen è stata una delle prime case automobilistiche a lanciare una strategia di elettrificazione completa, annunciando un piano quinquennale per investire 35 miliardi di euro in veicoli elettrici e tecnologie di mobilità sostenibile. L’azienda si è posta l’obiettivo di diventare completamente neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2050.

In sintesi, Volkswagen ha presentato l’ID.7, una berlina elettrica con un’autonomia di oltre 300 miglia. L’auto sarà basata sulla piattaforma MEB modulare dell’azienda e sarà prodotta a partire dal 2023 presso lo stabilimento Volkswagen di Emden in Germania, con previsione di arrivo sul mercato europeo nel 2024. Con il lancio dell’ID.7, Volkswagen punta a consolidarsi come uno dei leader nel settore dell’elettrificazione dei veicoli e ad avvicinarsi al suo obiettivo di diventare completamente neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2050.

Contenuto redazionale