Voto ai 18enni al Senato, l’Aula di Palazzo Madama ha approvato il ddl costituzionale. Il provvedimento torna ora alla Camera per la penultima lettura

L’Aula del Senato ha approvato con 125 voti favorevoli, 84 astenuti e nessuno contrario il ddl costituzionale sull’estensione dell’elettorato attivo per il Senato ai 18enni. E’ stata cancellata la norma introdotta in Commissione Affari costituzionali che abbassava da 40 a 25 anni l’età minima per essere eletti senatori. Il provvedimento passa alla Camera per la terza lettura, prima di tornare al Senato per il quarto e ultimo esame.