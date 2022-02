Walter Ricciardi: figli, moglie, curriculum e carriera da attore del consulente del ministro della Salute Roberto Speranza

Chi è Walter Ricciardi, il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e professore di Igiene presso l’università Cattolica.

Walter Ricciardi: biografia e curriculum del consulente del ministro della Salute Roberto Speranza

Gualtiero “Walter” Ricciardi è nato a Napoli il 17 aprile 1958 e ha 62 anni. Il consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha avuto un passato da attore. Dopo aver concluso la parentesi vissuta nel mondo cinematografico, ha deciso di dedicarsi alla professione medica, ricoprendo il ruolo di direttore del dipartimento di Sanità Pubblica del Policlinico Gemelli di Roma e di presidente della III sezione del Consiglio Superiore di Sanità.

Dal 2012, Walter Ricciardi è professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva e vicepreside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Nel luglio 2014, l’esperto comincia a collaborare con il Governo italiano: in questo periodo, infatti, viene nominato commissario straordinario per l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dal Governo Renzi. In virtù della sua carica, Ricciardi si occupò di riorganizzare le strutture dell’ente, smantellando il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute nonostante la contrarietà degli operatori della sanità pubblica.

Nel 2015, è stato insignito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della carica di presidente dell’ISSmentre, nel 2017, su proposta del premier Gentiloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha nominato Commendatore della Repubblica per i suoi meriti in campo sanitario e scientifico. Sempre nel 2017, è stato designato come rappresentante dell’Italia presso il consiglio d’amministrazione dell’OMS per il triennio 2017-2020.

Infine, durante la pandemia da coronavirus, il ministro della Salute Roberto Speranza ha nominato Ricciardi suo consigliere per l’emergenza Covid-19. Il suo ruolo è stato riconfermato con l’insediamento del Governo Draghi del 14 febbraio 2021.

Chi è Walter Ricciardi? La carriera di attore negli anni ’60-’80

Da bambino, Walter Ricciardi è stato attore nella serie televisiva I ragazzi di padre Tobia, in onda negli anni ’60 del secolo scorso. Nello stesso periodo, ha preso parte anche a sceneggiati televisivi come Nostra madre, Dramma d’amore, La freccia nel fianco e Un eroe del nostro tempo.

Negli anni ’80, ha ottenuto ruoli di primo piano al cinema recitando al fianco di Giuliana De Sio, Alida Valli, Stefania Sandrelli, Michele Placido e Maria Schneider.

Tra i film ai quali ha partecipano, possono essere citati:

L’ultimo guappo, 1978;

Io sono mia, 1978;

Il mammasantissima, 1979;

Napoli… la camorra sfida, la città risponde, 1979;

Stachel im Fleisch, 1981;

Occhei, occhei, 1983;

Il viaggio difficile, 1986.

Moglie, figli e vita privata del medico italiano

Walter Ricciardi è sposato con Emilia Angelillo, figlia del suo maestro e mentore Bruno Angelillo.

A quanto si apprende, la coppia non ha figli.