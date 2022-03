Walter Zenga oggi: figli, moglie, patrimonio, Dubai e le squadre allenate

Walter Zenga oggi: ex portiere di calcio, è un allenatore anche se ultimamente riceve più offerte televisive sia come opinionista di calcio sia per rispondere alle voci sul rapporto turbolento con i figli.

Walter Zenga oggi

Walter Zenga, ex calciatore nel ruolo di portiere, dopo il ritiro ha provato la strada da allenatore e di opinionista. La prima ultimamente meno fortunata. Oggi, si parla di lui più per il suo rapporto complicato con i figli che di questioni calcistiche.

Walter Zenga nasce a Milano nel 1960 da papà Alfonso e mamma Marina. Per un po’ di tempo cresce con la sua famiglia e il fratello Alberto, dopo pochi anni però i genitori si separano. Zenga inizia ad approcciarsi al pallone presso l’oratorio vicino a casa e da lì comprende che quella sarà la sua carriera e dal 1982 al 1994 ricoprirà il ruolo di portiere dell’Inter.

Walter Zenga: moglie e figli

Walter Zenga si è sposato tre volte: la prima con Elvira Carfagna, con la quale ha avuto il figlio Jacopo. La seconda con la conduttrice tv Roberta Termali, con cui ha avuto i figli Nicolò e Andrea, famoso perché inserito nel mondo dello spettacolo. La terza con la rumena Raluca Rebedea, da cui nel 2009 ha avuto Samira e nel 2012 Walter Jr.

Ultimamente Zenga è stato avvistato con una bellissima donna che dichiarerà essere la sua nuova compagna e prende il nome di Michela Motoc.

Walter Zenga: patrimonio

Non si hanno molte notizie precise sul patrimonio dell’ex portiere dell’Inter. Sicuramente parte di esso è utilizzato per sostenere gli alimenti alle sue tre ex mogli. Professionalmente, oggi, vive di ospitate televisive come opinionista.

Zenga a Dubai

Per tanti anni Zenga ha vissuto a Dubai, rientrando in Italia solo per qualche offerta professionale. Dopo aver lasciato la sua terza moglie, è rientrato a Milano per stare più vicino alla sua nuova fidanzata, la rumena modella Michela Motoc,

Squadre allenate

Come allenatore Zenga ha nel suo curriculum non fortunate esperienze ma diverse sono all’estero. Nel 2004 ha vinto un campionato romeno con la Steaua e nel 2005 un campionato serbo con la Stella Rossa. In Italia ha allenato tra le altre il Catania, il Palermo, la Samp e il Cagliari.