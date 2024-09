Il presidente cinese Xi Jinping ha promesso di rafforzare la “comunicazione strategica” con la Corea del Nord nel suo messaggio al leader nordcoreano Kim Jong Un in occasione del 76mo anniversario della fondazione del regime nordcoreano. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale di Pyongyang KCNA, che ha segnalato anche l’arrivo di un analogo messaggio dal presidente russo Vladimir Putin.

Il messaggio di Xi è particolarmente significativo, perché è il primo contatto dopo diversi mesi di parziale freddo. Le relazioni tra Xi e Kim, per quanto la Cina sia il maggiore sostegno per il regime di Pyongyang, sono da sempre piuttosto altalenanti. In questo caso, secondo gli osservatori, il momento di stasi sembra dovuto alla relazione particolare che si è venuta a determinare tra Kim e Putin nella sempre delicata triangolazione di relazioni tra Pyongyang, Pechino e Mosca.

“Approfondiremo la comunicazione strategica e rafforzeremo la cooperazione con la Corea del Nord al fine di consolidare ulteriormente e sviluppare i legami amichevoli tra i due paesi” ha affermato Xi, secondo quanto riportato dalla KCNA. L’ultimo messaggio di Xi a Kim era stato del primo gennaio e non ci sono segnali di grandi preparativi in vista del 75mo anniversario dell’apertura delle relazioni diplomatiche, che cade il 6 ottobre. Segno che la freddezza continua.

D’altro canto, a Kim non dovrebbe essere piaciuto il fatto che Pechino ha tenuto un vertice trilaterale con la Corea del Sud e il Giappone a maggio, mentre rimane una certa cautela di Xi rispetto alla possibilità di stringere la rete della solidarietà a tre con Mosca e Pyongyang.

Putin, dal canto suo, ha mandato un caloroso messaggio a Kim. I due hanno avuto colloqui a giugno a Pyongyang, dove il presidente russo si è recato in visita. In quell’occasione i due leader hanno firmato un accordo di partenariato strategico in cui è inclusa una clausola di difesa reciproca. “Sono sicuro che il partenariato strategico globale tra Russia e Repubblica democratica popolare di Corea (nome ufficiale della Corea del Nord, ndr.) sarà rafforzato in modo pianificato grazie ai nostri sforzi congiunti” ha dichiarato Putin.