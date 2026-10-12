Si aggrava di ora in ora la crisi tra gli Houthi, i ribelli yemeniti, e l’Arabia Saudita. Il gruppo armato sostenuto dall’Iran ha colpito in due occasioni, nell’arco di 24 ore, l’aeroporto internazionale di Riad, causando morti e feriti. Secondo il bilancio ufficiale, nel primo attacco sono morte almeno 12 persone e altre 309 sono rimaste ferite. Poche ore dopo, il principale scalo aeroportuale della capitale saudita è stato nuovamente colpito. L’attacco ha provocato la morte di un cittadino pakistano e il ferimento di altre 11 persone.

Gli attacchi hanno inasprito ulteriormente lo scontro con l’Arabia Saudita, che sostiene le forze governative yemenite impegnate contro gli Houthi. Riad ha intensificato le operazioni militari contro il gruppo filo-iraniano, che minaccia le rotte commerciali della regione. Tra gli obiettivi colpiti ci sarebbe anche Sana’a, la capitale dello Yemen da tempo sotto il controllo degli Houthi. Secondo quanto riferito da un funzionario statunitense e da un omologo del Golfo, entrambi informati sull’accaduto, gli Houthi avrebbero impiegato un missile da crociera.

Yemen, gli Houthi colpiscono ancora l’Arabia Saudita: ancora morti e feriti all’aeroporto di Riad

L’escalation militare rischia di aggravare ulteriormente il conflitto. Gli scontri si sono intensificati negli ultimi mesi, dopo la ripresa delle ostilità tra gli Houthi e le forze governative sostenute da Riad. Il gruppo yemenita ha progressivamente sviluppato capacità di attacco a lungo raggio, anche grazie al sostegno finanziario e militare dell’Iran e allo sviluppo della produzione locale di armamenti, secondo diversi analisti.

Il bilancio umano del conflitto continua intanto ad aggravarsi. Secondo il portavoce del ministero della Salute yemenita, Anees al Asbahi, dal 3 settembre gli attacchi sauditi avrebbero provocato almeno 91 morti, in maggioranza donne e bambini.