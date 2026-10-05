Dopo l’avanzata dei ribelli Houthi in Yemen, è partita la controffensiva delle forze regolari del Paese, coadiuvate dalla coalizione a guida saudita. Questa mattina il capo del Consiglio presidenziale di leadership dello Yemen, Rashad al-Alimi, ha annunciato l’avvio di un’ampia operazione militare per riconquistare i territori ancora sotto il controllo del gruppo filo-iraniano e arrivare alla liberazione della capitale yemenita, Sana’a.

“È iniziata l’operazione ‘Alba dello Yemen’ per liberare Sana’a”, ha dichiarato Al-Alimi in un discorso trasmesso dall’emittente South24. L’obiettivo dichiarato è ripristinare il controllo delle istituzioni statali e porre fine al controllo Houthi sulla capitale.

Le parole del presidente del Consiglio presidenziale sono state subito seguite da una significativa intensificazione dei combattimenti, che di ora in ora si fanno sempre più pesanti. Le forze governative yemenite hanno infatti annunciato di aver preso il controllo di ampie parti del distretto di Dhubab e di alcune posizioni strategiche nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, dopo gli scontri con gli Houthi.

Secondo fonti militari citate dai media regionali, le forze filo-governative avrebbero inoltre interrotto alcune linee di rifornimento degli Houthi nell’area, mentre l’offensiva prosegue lungo la costa occidentale dello Yemen, e, secondo loro, sarebbero riusciti a strappare il controllo dello Stretto al gruppo filo-iraniano. La situazione resta tuttavia in rapida evoluzione, con gli Houthi che non sembrano disposti ad arrendersi e minacciano “imminenti rappresaglie”.

L’appoggio dell’Arabia Saudita

La controffensiva delle forze yemenite può contare sul sostegno della coalizione guidata dall’Arabia Saudita. Il portavoce della coalizione, il maggiore generale Turki al-Maliki, ha dichiarato che 100 aerei da combattimento hanno partecipato all’avvio dell’operazione “Alba dello Yemen”.

Il supporto aereo, secondo al-Maliki, continuerà “24 ore su 24” per sostenere le forze armate yemenite impegnate sul terreno. La coalizione ha inoltre affermato di aver colpito 324 obiettivi di alto valore durante l’avvio dell’operazione.

L’offensiva rappresenta quindi una nuova e significativa escalation della guerra civile yemenita. Le forze governative stanno cercando di sfruttare il sostegno saudita per recuperare i territori conquistati dagli Houthi nelle ultime settimane, mentre il controllo dell’area di Bab el-Mandeb assume un’importanza strategica particolare per la sicurezza delle rotte commerciali nel Mar Rosso.