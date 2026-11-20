Doveva chiudersi ieri. Non è andata così. La Cop31 di Antalya va ai supplementari e rinvia a oggi la partita vera. La presidenza turco-australiana aveva convocato in serata una plenaria “di chiusura”, ma i negoziatori hanno subito raffreddato gli entusiasmi: in aula sono passati solo i testi procedurali, quelli su cui l’accordo è facile.

Restano aperti tutti i dossier pesanti. Il commissario Ue al Clima Wopke Hoekstra aveva liquidato la prima bozza come una “lista della spesa”. In sospeso ci sono la Cover Decision, la dichiarazione politica finale, e i testi su mitigazione, adattamento, giusta transizione e finanza.

Lo scambio: più energia elettrica ma non si disturba il petrolio

Lo scambio sul tavolo è chiaro. La bozza diffusa giovedì accoglie la proposta di bandiera della presidenza, il “35by35”: portare l’elettricità al 35% dei consumi energetici finali entro il 2035, contro circa il 23% di oggi. Conferma l’obiettivo di triplicare le rinnovabili e raddoppiare il ritmo dell’efficienza energetica al 2030. Ribadisce la soglia di 1,5 gradi e chiede di limitare durata ed entità dello sforamento.

Il favore ai produttori di greggio

Ai Paesi produttori di idrocarburi concede la spinta alla cattura e allo stoccaggio della CO2, almeno 500 milioni di tonnellate al 2035. E soprattutto toglie dal testo ogni riferimento all’uscita dalle fonti fossili, l’impegno strappato tre anni fa alla Cop28 di Dubai. Lo hanno preteso il Gruppo arabo e la Russia, con il beneplacito di Cina e India.

Africa e Ong non ci stanno

L’equilibrio non regge. I Paesi africani chiedono ai Paesi sviluppati di rispettare gli impegni già presi sui fondi pubblici per l’adattamento. La bozza stima che i Paesi in via di sviluppo abbiano bisogno di 455-584 miliardi di dollari l’anno fino al 2030, e propone di triplicare almeno la finanza per l’adattamento entro il 2035.

I Paesi meno sviluppati e le piccole isole vogliono più ambizione sui tagli alle emissioni, e l’Unione europea non intende rinunciarvi del tutto. Pechino, riferisce Energia Oltre, chiede di condannare le misure commerciali “unilaterali”, leggi la carbon tax europea alle frontiere.

Le ong bocciano il testo. Per il Wwf ci sono “alcuni segnali positivi”, ma anche “passi indietro su questioni fondamentali”. A Sud lo definisce “irricevibile”: “Cancella le cause strutturali della crisi, i combustibili fossili”. Intanto l’Unep avverte che con le politiche attuali il riscaldamento può superare i 2,6 gradi a fine secolo.

Fratin appoggia solo rinnovabili e nucleare

E l’Italia? Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, capo delegazione, sostiene il 35% di elettrificazione, che “naturalmente deve essere un obiettivo dell’Italia”. Purché, precisa, l’elettricità venga da fonti pulite, cioè rinnovabili e nucleare. Sull’uscita dalle fossili, invece, parla di “un percorso che stiamo elaborando”. E rimanda: “Faremo una valutazione a livello di governo”.

Angelo Bonelli (Avs) rilancia invece un prelievo del 3% sui patrimoni dei circa 3.400 miliardari del pianeta, per finanziare la lotta alla povertà estrema e il clima nel Sud del mondo.