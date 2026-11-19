Non solo la crisi energetica, pagata soprattutto dall’Occidente. Il risultato della guerra in Iran iniziata da Donald Trump e Benjamin Netanyahu ha anche un’altra conseguenza, contro la quale si scontra pure la Cop31. Perché proprio la crisi energetica e le tensioni internazionali hanno reso più forti, nei negoziati, gli Stati che esportano petrolio e i Paesi in via di sviluppo a loro legati: il fronte ha così assunto una posizione più dura nelle trattative in corso ad Antalya, come spiega l’Ansa.

E così, con il termine dei lavori che si avvicina, non c’è ancora neanche una bozza del documento finale: non è da escludere che la Cop vada oltre il termine previsto per venerdì 20. Un membro della delegazione italiana spiega all’Ansa che il quadro internazionale, tra crisi energetica e guerra, ha reso più forte “il blocco dei Paesi arabi e della Russia”, che hanno assunto “una posizione molto dura”. All’opposto, chi mostra più aperture al dialogo è la Cina, diventata ormai un’interlocutrice dell’Ue.

Cop31, il regalo di Trump: con la crisi energetica più peso ad arabi e russi

A pesare sono anche le alleanze geopolitiche, come quella tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan che si sostengono a vicenda, mentre i Paesi in via di sviluppo sono “preoccupati soprattutto di ottenere fondi per l’adattamento” al cambiamento climatico, chiedendo che venga riconosciuta “la responsabilità storica dei Paesi industrializzati” nelle emissioni di Co2. Sotto accusa finiscono anche i Paesi arabi e la Russia: per il ministro dell’Ambiente di Vanuatu, Ralpha Regenvanu, son loro a bloccare “il progresso e l’ambizione per tutti gli altri” a ogni Cop.

Da qui la richiesta di riformare completamente il sistema delle Cop, per dare meno peso nelle trattative a un piccolo gruppo che conta però tantissimo. Soprattutto, come abbiamo visto, con la crisi energetica in corso. Tanto che il ministro dell’Ambiente di Panama, Juan Carlos Navarro, dice senza mezzi termini che “siamo tenuti in ostaggio dalla mafia del petrolio” mentre noi “siamo tutti colpiti dalla sindrome di Stoccolma” che ci porta ad averci convinto che “distruggono il nostro pianeta per il nostro bene”.

Fossilexit: in Europa si accelera per l’abbandono delle fonti fossili

Notizie positive arrivano, comunque, soprattutto da alcuni Paesi occidentali. Spagna, Portogallo, Danimarca, Lussemburgo e lo Stato canadese del Quebec hanno annunciato l’impegno a pubblicare nuove roadmap nazionale per l’uscita dalle fonti fossili. Non sono i primi a farlo, ma seguono chi – come Francia, Germania, Finlandia e Paesi Bassi – ha già pubblicato la propria roadmap. E, ancora, c’è chi – Brasile, Colombia, Irlanda e Svizzera – ha già annunciato la redazione della propria roadmap.