Nessuna offerta per la vendita degli immobili della Rai. Nonostante la smentita di Viale Mazzini, il piano di dismissione di certo non si può dire che viaggi spedito. La notizia viene data dal Quotidiano Nazionale: il bando per la vendita dei 15 immobili si chiuderebbe senza offerte. Il piano prevede la cessione anche di sedi storiche della Rai, come quella di Milano a corso Sempione, di Palazzo Labia a Venezia, del Teatro delle Vittorie a Roma e della sede delle Teche Rai di Torino.

La dismissione, voluta dall’ad Giampaolo Rossi, avrebbe dovuto portare la Rai a incassare almeno 120 milioni, utili per il prossimo budget e per il piano di investimenti. La procedura è partita ad aprile e riguarda sette città e un totale di oltre 150mila quadri. A maggio si era parlato di 30 potenziali acquirenti, che però si sarebbero poi sfilati. A pesare diversi fattori, dai costi di ammodernamento ai vincoli storico-artistici per alcuni di questi immobili. Non è quindi esclusa, racconta ancora Qn, l’ipotesi di una revisione del bando per renderlo più appetibile.

Il piano di dismissione immobiliare Rai a rischio flop, l’azienda smentisce ma i dubbi restano

La Rai è intervenuta per precisare che la procedura di vendita “è tuttora in corso” e gli immobili sono sul mercato, ma anche che “proseguono le interlocuzioni con i potenziali investitori”. Viale Mazzini sostiene che la situazione è diversa da quella raccontata e che alcuni operatori avrebbero “confermato il proprio interesse”, effettuando sopralluoghi e presentando offerte. Sui casi di Palazzo Labia e del Teatro delle Vittorie, in particolare, la Rai assicura che sono proseguiti gli approfondimenti con il ministero della Cultura e sono “in corso le necessarie verifiche tecniche”. Insomma, nella nota si sottolinea che la procedura non si è “conclusa senza esito”, ma è “in fase di svolgimento”.

Rassicurazioni che arrivano dopo la preoccupazione espressa anche da Usigrai, che sottolinea come venga “sconfessato un progetto che avrebbe prodotto conseguenze sciagurate, in particolare perché puntava a marginalizzare le sedi regionali di Venezia, Firenze e Genova, portandole in periferia, lontano dai cittadini e dal cuore delle città”. Il sindacato dei giornalisti Rai sottolinea ancora: “Dopo i telespettatori con il calo degli ascolti, anche il mercato ha bocciato sonoramente le scelte degli ultimi due vertici della Rai”. Usigrai conclude dicendosi preoccupato “per la tenuta dell’azienda”. Parlano di “flop dell’asta immobiliare” anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione di Vigilanza, sottolineando “il fallimento delle strategie gestionali portate avanti dai vertici”. I pentastellati chiedono ai vertici della Rai di “fermare tutto”.