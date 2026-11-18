Il confronto sul Fisco e sulla patrimoniale non è chiuso, ma intanto nel campo largo il tema continua a tenere banco e a dividere i leader. Il tavolo di ieri del centrosinistra sul Fisco è stato riaggiornato, ma in attesa di una nuova data sono i leader a scendere direttamente in campo. Lo fanno soprattutto Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che dettano le condizioni di Avs sul tema, incalzando Giuseppe Conte. Il quale risponde senza scomporsi e assicurando che alla fine l’intesa si troverà.

Mentre dal tavolo vengono fuori poche novità, con un confronto che non scioglie i nodi ma vede qualche progresso, il primo a dare un segnale è Fratoianni, assicurando che un accordo si troverà: ai tavoli o tra i leader. Anche perché, afferma, “senza patrimoniale non c’è la coalizione”. Un messaggio inviato soprattutto a Conte e ai 5 Stelle che preferiscono tassare le rendite finanziarie rispetto ai patrimoni. A rincarare la dose ci pensa Bonelli, che definisce “non tollerabile” e “irricevibile” che le proposte di Avs “non siano considerate”: “La patrimoniale o contributo di solidarietà è per la stragrande maggioranza degli italiani necessaria insieme alle politiche della transizione ecologica e climatica. Senza queste cose, inutile fare le primarie”.

Patrimoniale e Fisco, Conte assicura: l’intesa si troverà

Un doppio ultimatum a cui risponde lo stesso Conte, sostenendo che le posizioni non sono inconciliabili e che tutti gli alleati sono “d’accordo sul fatto che debba esserci una redistribuzione seria per il ceto medio impoverito e per le fasce più deboli della popolazione”. Da capire, però, con quale strumento, ma partendo dalla certezza che sono tutti d’accordo nell’aggressione delle “grandi ricchezze finanziarie” adeguando “il sistema al principio di progressività: lasciateci lavorare e il tavolo si ricompone, si discute su misure concrete e strumenti tecnici, non si rompe”, garantisce il leader del Movimento 5 Stelle.