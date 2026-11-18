Francia e Germania decidono mentre la Spagna festeggia e l’Italia resta fuori dai giochi. Il futuro della Bce non viene scritto a Bruxelles o a Francoforte, ma a Berlino e Parigi: sono infatti i governi tedesco e francese a decidere le nomine che contano per il dopo Lagarde all’Eurotower. L’impasse si sblocca con la decisione del governo tedesco di candidare Markus Brunnermeier a capo economista della Banca centrale europea: sostituirà Philip Lane. A Berlino la maggioranza si è messa d’accordo, dopo gli scontri tra le due anime dell’esecutivo (Cdu e Spd), come dimostra l’annuncio del ministero delle Finanze sul nome di Brunnermeier.

Il tassello che sblocca una partita ancora più importante, quella della nomina del prossimo presidente: a questo punto lo spagnolo Pablo Hérnandez de Cos è nettamente favorito contro l’olandese Klass Knot. Per due motivi: il primo è che de Cos è sostenuto da Germania e Francia, che si andranno a spartire le altre nomine che contano nel board: se alla Germania spetta il capo economista, la Francia incassa il ruolo di responsabile operazioni di mercato. Il secondo è che la scelta di un capo economista tedesco rende quasi impossibile la nomina di un altro candidato nordico, in questo caso proveniente dai Paesi Bassi, alla guida della Bce.

Le candidature dovranno essere presentate entro le 18 di oggi e l’annuncio tedesco sembra confermare l’intesa franco-tedesca sulle tre posizioni che presto andranno a scadenza. Sul presidente, come detto, la sfida a due sembra risolversi in favore della Spagna. A Berlino spetterà il capo economista e a Parigi il responsabile operazioni di mercato: non c’è ancora un nome ufficiale, ma la scelta si profila al femminile, con Laurence Boone data come favorita.

Nomine Bce, l’intesa è a due: decidono Francia e Germania

Brunnermeier sostituirà Lane da maggio, quando scadrà il suo mandato, e il suo nome è stato concordato dal cancelliere Friedrich Merz e dal suo ministro delle Finanze, Lars Klingbeil. Arriverà prima, invece, la sostituzione di Lagarde, che lascerà l’incarico il 7 febbraio e a questo punto è probabile che il nuovo presidente arrivi dal fronte mediterraneo. Decisivo è stato, alla fine, l’accordo tra Berlino e Parigi, che hanno aperto le trattative dopo l’annuncio dell’addio anticipato di Lagarde. Un confronto a due, escludendo tutti gli altri interlocutori in Ue, a partire dall’Italia che in questa partita non ha praticamente toccato palla. Ma anche per Roma una notizia apparentemente positiva potrebbe arrivare, perché de Cos è considerato più vicino alle posizioni dei Paesi del Sud Europa, maggiormente indebitati e verso i quali mostra meno rigidità rispetto al suo sfidante, ritenuto più vicino alle posizioni dei frugali.