Mentre il governo è alle prese con una Manovra tutta da riscrivere su sanità, pensioni e Superbonus, arrivano le previsioni di autunno della Commissione europea a gelare le destre, confermando che la crescita dell’Italia rimane asfittica, il potere d’acquisto si conferma in calo e i consumi rimangono al palo. Intanto l’Istat conferma che a ottobre l’inflazione schizza al 5,5%. Partiamo dalla crescita. La Commissione rivede al rialzo le stime sulla crescita dell’Italia, prevedendo un aumento del Pil dell’1% nel 2026 (dallo 0,5% previsto in primavera) e dello 0,7% nel 2027 (dallo 0,6%). La crescita è sostenuta quest’anno, ancora una volta, dagli investimenti finanziati dal Pnrr. Ma nel 2027 le condizioni sono molto meno favorevoli. Tanto che il Pil dell’Italia si colloca al penultimo posto. Peggio di noi fa solo la Francia con lo 0,6%.

L’Italia crescerà la metà della media Ue. Frenano i consumi, potere d’acquisto in calo

Ad ogni modo la crescita del nostro Paese è la metà della media europea (+1,4%). Non va meglio per i consumi delle famiglie che aumenteranno soltanto dello 0,3%, contro l’1,1% dell’Ue. E se in Europa le retribuzioni recupereranno potere d’acquisto (+0,5%), in Italia continueranno a perderlo (−0,3%). “Numeri impietosi, che si aggiungono ai risultati disastrosi degli ultimi quattro anni. Un Paese che cresce meno dell’Europa, con consumi stagnanti e salari che non tengono il passo dei prezzi. È questa la pesantissima eredità economica che il Governo Meloni lascia al Paese, al netto della propaganda”, ha commentato il vicepresidente M5S, Stefano Patuanelli.

Col freno a mano

La crescita dei consumi privati in Italia, scrive Bruxelles, è destinata a rallentare dall’1% nel 2026 allo 0,3% nel 2027. I consumi delle famiglie saranno frenati dall’impatto persistente degli elevati prezzi dell’energia sul reddito disponibile. Il potere d’acquisto dei lavoratori italiani dovrebbe tornare a crescere soltanto nel 2028, quando i salari contrattuali incorporeranno gli effetti dell’inflazione degli anni precedenti. Bruxelles rileva che nel 2026 la crescita dei salari è rimasta inferiore a quella dei prezzi e prevede un rallentamento della domanda di lavoro dopo la prolungata espansione registrata fino alla metà dell’anno.

Debito record

Il deficit dell’Italia è previsto al 2,9% del Pil nel 2026 dal 3,1% del 2025. L’indebitamento netto italiano è poi atteso al 3,5% nel 2027. Nelle precedenti previsioni in primavera Bruxelles aveva indicato un deficit del 2,9% per l’Italia in entrambi gli anni, ma ricorda ora che il Paese ha chiesto l’attivazione della Clausola nazionale (Nec) con le deroghe al Patto per le misure su energia e difesa. L’Italia, poi, supera la Grecia, già quest’anno, diventando il Paese con il maggior debito pubblico in rapporto al Pil dell’area euro e dell’intera Ue. Per di più, il debito pubblico italiano non accenna a calare, ma salirà ancora l’anno venturo. Il nostro Paese registrerà quest’anno un debito/Pil del 137,9%, superiore al 135,7% della Grecia. L’anno scorso la situazione era invertita.

Per la Commissione, il debito/Pil italiano salirà ancora l’anno prossimo, al 138,8%, per poi ripiegare al 138,2% nel 2028. La Grecia, invece, continuerà in una traiettoria discendente, che la porterà l’anno venturo al 130,7% e al 126,6% nel 2028.

Inflazione alle stelle

Ad ottobre l’inflazione è salita al 5,5%, ai massimi dal 2023, dal +4,2% del mese precedente, con l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, in rialzo del +1,0% su base mensile. La stima preliminare era +5,4%. Lo rileva l’Istat che ha diffuso i dati definitivi. L’accelerazione dell’inflazione risente principalmente del rialzo dei Beni energetici (da +22,6% a +31,9%), ancora influenzato dal quadro geopolitico internazionale.

Un contributo si deve anche agli Alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e ad alcune tipologie di servizi, in particolare quelli relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,2%). Continua a correre anche in ottobre il cosiddetto “carrello della spesa”. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona sono infatti saliti dal +1,5% di settembre a +2,3%.