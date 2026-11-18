Governo e maggioranza hanno deciso di procedere con emendamenti in Manovra per attuare una sorta di sanatoria dei condoni

La notizia era stata data lunedì sera dalla deputata di FdI, Ylenja Lucaselli. “Sicuramente” Fratelli d’Italia presenterà un emendamento alla Manovra per riaprire il condono del 2003, che non fu recepito in Campania, ha detto la capogruppo dei Fratelli d’Italia alla commissione Bilancio della Camera. Poi, secondo indiscrezioni di stampa, sembrava che la premier Giorgia Meloni, volesse frenare sull’ipotesi che prevede anche sanatorie per piccoli abusi in tutto il Paese. Ma in realtà nessuna frenata. Anzi.

Altro che frenata della premier. Dalle destre una pioggia di condoni

Governo e maggioranza hanno deciso di procedere con emendamenti su due fronti sul tema: si pone un limite ai Comuni per dare risposta alle richieste già presentate relative a condoni pregressi e arenati (ad esempio a Roma), salvo elementi ostativi come rischio sismico o idrogeologico; si dà alle Regioni la possibilità di riaprire condoni, come quello del 2003 in Campania. Infine sarebbe in valutazione un’altra misura che riguarda i Comuni, per regolarizzare piccoli interventi non strutturali.

La protesta di opposizioni e Legambiente

Protestano le opposizioni e Legambiente. “Mentre il mondo brucia, con l’inflazione che ci strangola e una Manovra all’orizzonte che fa ridere ai polli tanto è inconsistente, la destra ritira fuori la farsa pericolosa del condono. No doni, solo condoni: Meloni come già fece Berlusconi si veste da Babbo Natale dell’illegalità. Siamo all’ennesimo, inaccettabile accanimento contro il Paese e contro i cittadini onesti”, ha detto il pentastellato Agostino Santillo.

“Meloni segue le orme di Berlusconi: legalizza l’illegalità”, ha affermato Angelo Bonelli da Avs. “Contro questa ultima vergognosa porcata in Parlamento faremo le barricate”, ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

Critico anche Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente: “Il governo Meloni è l’esecutivo della legalità a giorni alterni. Ieri (lunedì, ndr) a Napoli ha espresso tutta la sua soddisfazione per i risultati ottenuti con il decreto terra dei fuochi, sostenuto con convinzione da Legambiente, dicendo che il suo governo ci ha messo la faccia per dare un futuro diverso a questo territorio. Poi il giorno dopo nella riunione di maggioranza è pronta a discutere una proposta di maxi-condono da estendere a tutta la penisola facendo, così, l’occhiolino agli abusivi e all’ecomafia del cemento”. E aggiunge: “Al governo chiediamo un’assunzione di responsabilità: stop alla stagione dei condoni edilizi e a scelte politiche che non fanno bene al Paese”.

I ritocchi in arrivo alla Manovra

Intanto il governo nel vertice ha fatto il punto sui possibili ritocchi alla Manovra. Una delle ipotesi in campo per modificare la norma che taglia la rivalutazione delle pensioni oltre quattro volte la minima prevederebbe di innalzare la soglia al massimo a 5 volte per determinate categorie di lavoratori con un meccanismo graduale che prevede un decalage. Durante il vertice il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti avrebbe ribadito la necessità del rispetto degli equilibri di finanza pubblica e che ogni proposta di modifica sia corredata dalle relative coperture. In particolare sulla sanità non si sarebbero ancora trovate le risorse aggiuntive chieste dai governatori. I partiti della maggioranza sono in pressing perché vengano reperiti i 500 milioni in più richiesti per il comparto.

Tra le ipotesi di correttivi al testo si fa strada quella di un possibile ritocco alla norma che spalma su dieci anni i crediti residui del Superbonus, portandoli a 5 anni fino ad un massimo di 500mila euro. Sarebbe aperta anche la discussione per un ritocco sulla exit tax, per portare la soglia della tassa sui super ricchi che lasciano il Paese da 800mila euro fino a 3 o massimo 5 milioni.

E se la Lega pareva avesse rinunciato alla sua Quota 64 in Manovra, ieri ha rilanciato, precisando che nella legge di Bilancio ci sarà la copertura finanziaria necessaria per garantire, già a partire dal 2027, l’avvio di Quota 64 per decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori.