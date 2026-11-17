Per l’opposizione è solo una mossa elettorale, che arriva a pochi giorni dal voto, ma di certo l’aumento del salario minimo in Spagna ha un effetto reale e fondamentale per tantissimi lavoratori. Il governo di Madrid, guidato da Pedro Sanchez, ha approvato un aumento del 5,3% del salario minimo, che va di pari passo a un aumento del 4,5% degli stipendi dei dipendenti pubblici per il prossimo anno.

Da gennaio il salario minimo spagnolo aumenterà di 65 euro, raggiungendo così i 1.286 euro. Dal 2018, quando Sanchez è diventato premier, il salario minimo è aumentato del 74%, passando da 736 euro lordi mensili ai 1.286 euro per 14 mensilità del prossimo anno. Una crescita nettamente superiore a quella dell’inflazione: i prezzi nello stesso periodo sono aumentati di circa il 28%. Il che vuol dire che il potere d’acquisto degli spagnoli che percepiscono il salario minimo è aumentato di circa 40 punti percentuali, come spiega El Pais.

La Spagna aumenta il salario minimo: coinvolti 2,5 milioni di lavoratori

Il provvedimento sul salario minimo è stato approvato dal Consiglio dei ministri e non richiede un passaggio parlamentare, mentre quello per i dipendenti pubblici deve essere ratificato dalla Commissione permanente. In Spagna sono circa 2,5 milioni i lavoratori che percepiscono il salario minimo. La ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, ha presentato il provvedimento raccontando che l’aumento “sistematico” del salario minimo è una “storia di successo” per il Paese e spiegando che questo incremento è anche uno “strumento politico femminista” perché “corregge il deficit di disuguaglianza” retributiva, che in Spagna è stato ridotto del 22%.

Esulta anche Sanchez, rivendicando l’aumento dei salari – tra paga minima e dipendenti pubblici – per “5 milioni di lavoratori e lavoratrici”: “Perché lo meritano. Perché il successo economico del nostro Paese è, anche, frutto del loro sforzo”.