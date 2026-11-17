Un fondo sovrano pubblico per investire all’estero nell’intelligenza artificiale e nelle alte tecnologie di frontiera. L’idea era stata avanzata dai socialdemocratici tedeschi e ora è rilanciata in Italia da Avs e dal Movimento 5 Stelle. Quali possono essere le opportunità e quali le criticità? Lo chiediamo a Emiliano Brancaccio, professore di Economia politica all’Università Federico II di Napoli, tra i principali esperti mondiali di centralizzazione del capitale finanziario.

Professore, in questi giorni si è aperto un dibattito tra favorevoli e contrari all’introduzione di un fondo sovrano italiano. Che ne pensa?

“Alcune critiche che ho letto sono strumentali, primitive o totalmente fuori bersaglio. Altre invece sono centrate. La verità è che può essere un’idea brillante oppure no a seconda di come viene impostata. Quando si tratta di capitale finanziario, gli angeli e i demoni si nascondono nei dettagli”.

Partiamo dalle basi. Che cos’è un fondo sovrano, come funziona e in cosa si distingue da uno strumento pubblico come la Cassa depositi e prestiti?

“La differenza chiave, nel caso in esame, è che non raccoglie risparmio privato ma investe patrimonio statale. Le famiglie non sono direttamente coinvolte. Questo è positivo. E va in direzione opposta alle improvvide iniziative del governo Meloni in tema”.

Con quale patrimonio si costituisce il fondo sovrano? Si usano partecipazioni pubbliche o si ricorre all’indebitamento?

“La base è il patrimonio statale, fatto di accumuli di entrate, nuova tassazione delle successioni e partecipazioni statali. Questo va bene. Quanto all’indebitamento, deve essere limitato. La proposta di cui si discute indica 15 euro di debito ogni 100 euro di patrimonio. Vanno intesi non come media ma come massimo non oltrepassabile”.

Sulle entrate del fondo sovrano, si parla anche di recupero crediti che lo Stato vanta verso i privati. Non si rischia di mettere in difficoltà i debitori?

“Dipende dai debitori: alcuni sono grossi privati che non hanno voglia di pagare ciò che debbono alla collettività. Prima del recupero crediti, comunque, io suggerirei di partire dal cumulo di regalie che lo Stato italiano eroga generosamente a proprietari privati non sempre meritevoli. Sono decine di miliardi di fondi pubblici usati come una sorta di assistenzialismo al padronato, che alimenta i parassitismi e le arretratezze del nostro capitalismo. Si può attingere anche da lì”.

Un fondo sovrano può sostenere l’industria e le infrastrutture nazionali, oppure può investire all’estero e accumulare rendimenti per le pensioni future. Sono funzioni compatibili oppure occorre scegliere quale missione affidargli?

“Specie per un Paese creditore verso l’estero, non c’è nessun vincolo per cui gli investimenti all’esterno pregiudichino gli investimenti all’interno. Un fondo sovrano può dunque certamente beneficiare di alti rendimenti che provengano da realtà tecnologiche di frontiera situate all’estero e investire anche all’interno. La questione cruciale è un’altra. Se il fondo partecipa non da semplice ‘rentier’ ma da ‘co-decisore’, può fare molto di più. Per esempio, può orientare le innovazioni verso obiettivi di interesse pubblico. E può puntare alla riallocazione di una parte del know-how estero sul territorio nazionale. Esistono casi di fondi sovrani ‘co-decisori’ che agiscono in queste direzioni. Sono gli esempi da seguire”.

Non c’è il rischio che un fondo sovrano si metta nelle mani di Blackrock o di altri grandi gestori privati? Come si concilia la necessità di perseguire obiettivi d’interesse pubblico coi rischi dei mercati finanziari?

“Con vincoli legislativi precisi. Per i grandi gestori privati, un fondo sovrano può essere una preda oppure al contrario un concorrente che promuove logiche di governo alternative. Esistono casi di un tipo come dell’altro. Visti i tempi, occorre anche impedire che la geopolitica condizioni la gestione del fondo. Per esempio, se le aziende dell’intelligenza artificiale americane sono nel pieno di una rilevante bolla speculativa, non conviene partire da quelle, nemmeno in un’ottica di lungo periodo. Finché la bolla non scoppia si può guardare altrove, dai progetti europei alle realtà d’avanguardia in Cina”.

Ma questo non potrebbe entrare in contraddizione con la politica estera del Paese?

“La politica economica è la base ‘strutturale’ della politica estera. L’esperienza insegna che fondi caratterizzati da proiezioni internazionali ad ampio raggio possono creare condizioni materiali favorevoli a una diplomazia di pace. Fondi sbilanciati in una sola direzione, al contrario, possono alimentare protezionismi scoordinati e guerre”.

La proposta presentata in questi giorni suggerisce anche di usare i proventi del fondo sovrano per coprire le future pensioni pubbliche dei giovani. Che ne pensa?

“Non potrà sostituirsi alle lotte per l’aumento delle retribuzioni, dei contributi versati dalle imprese, delle tutele finalizzate alla continuità dell’occupazione e alla fiscalizzazione degli oneri sociali a carico dei contribuenti più ricchi. Ma come strumento aggiuntivo può essere utile”.

Professore, ma lei non pensa che l’intelligenza artificiale possa renderci un giorno tutti “rentier” felici, senza più bisogno di lavorare? I fondi che investono nell’AI non potrebbero diventare la fonte di reddito principale per tutti?

“Nell’Ottocento l’economista Tugan-Baranovskij giocava con l’ipotesi di una sola ‘leva’ di comando in grado di mettere in moto l’intera macchina produttiva del sistema. A quanto pare il mondo sta realmente compiendo qualche passo verso quella mirabile prospettiva. Il problema è che sarà un paradiso di liberazione o un inferno di schiavitù a seconda di chi controllerà quella ‘leva’. Al momento, è nelle mani dei pochi padroni del grande capitale centralizzato. Prima di goderci una meravigliosa vita d’ozio creativo, ci toccherà combattere duramente per sottoporla a controllo democratico. Le nuove idee sono dunque benvenute ma vanno declinate. Non come dispositivi tecnici già risolutivi ma come strumenti di lotta politica: per iniettare nei circuiti del capitale privato il virus di un governo collettivo delle immani forze produttive del futuro”.

Professore, insomma, un fondo sovrano pubblico è una proposta globalista o nazionalista?

“Può essere l’ennesima trappola globalista o l’ultimo pannicello nostalgico dei nazionalisti. Oppure può diventare uno strumento moderno, adatto alla complessità del tempo, per incunearsi nel governo futuro della centralizzazione internazionale dei capitali. Dipende tutto dal legislatore”.