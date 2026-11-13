Manovra, il governo costretto alla retromarcia: saltano i tagli sulla scuola

Costretto alla retromarcia. Il governo torna indietro e cancella i tagli sulla scuola previsti dalla Manovra. O, almeno, annuncia di farlo nell’incontro con i sindacati, come riferito dal segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine del confronto: “I tagli sulla scuola saltano”, annuncia. Un passo indietro potrebbe arrivare anche sulla sanità, con l’apertura del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, all’ipotesi di mettere ulteriori risorse “anche alla luce del dialogo con le Regioni”, come spiega ancora Bombardieri.

Nulla da fare sulle pensioni, sulle quali è arrivata “una chiusura”: il taglio delle rivalutazioni resta. Il governo sta valutando anche altre modifiche: ieri mattina era stato il direttore generale dell’Ance, Romain Bocognani, a spiegare che l’esecutivo sta lavorando su possibili modifiche allo spalma-crediti del Superbonus pesantemente criticato dalle banche. Giorgetti, nell’incontro con le parti sociali, ha aperto anche a modifiche sull’exit tax, la tassa per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale all’estero.

Manovra, il confronto con le parti sociali non basta: rimane lo sciopero generale

Il confronto con le parti sociali non ha comunque avuto un esito positivo, come dimostra anche la richiesta dell’Ance, che sottolinea la necessità di trovare le risorse per il caro materiali per evitare che si blocchino i cantieri: servono, spiega Bocognani, 1,4 miliardi per 13mila cantieri. Sul punto rassicurazioni non ne sono arrivate, tanto che Matteo Salvini dice di contare “sulla sensibilità del Parlamento” per trovare le risorse chieste dai costruttori. Sempre dall’Ance e dal suo presidente, Antonio Ciucci, arriva un’altra richiesta: sostituire i 25 miliardi di investimenti pubblici che “verranno meno con la conclusione del Pnrr” con risorse necessarie per “garantire la continuità delle opere”. Insomma, pochi passi avanti concreti che portano la Cgil a definire “politicamente inutile” l’incontro e a confermare lo sciopero generale del 20 novembre.