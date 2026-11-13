Il ministro dell’Economia ci prova a rifilare la solita solfa della prudenza, peccato che non riesca nella missione impossibile di difendere la sua Manovra dopo le critiche che gli sono piovute addosso anche ieri dalla Banca d’Italia, dall’Ufficio parlamentare di bilancio e persino dal Cnel. “Permangono rilevanti fattori di rischio”, a partire dagli elevati prezzi dell’energia, dice Giancarlo Giorgetti in audizione sulla legge di Bilancio. “In questo scenario la prudenza sui conti non è un vincolo fine a sé stesso, ma una condizione per preservare gli spazi di intervento necessari ad affrontare le difficoltà”.

Il ceto medio sempre nel mirino. Tartassato dalle misure fiscali in Manovra

E ancora: “Questa Manovra riflette una precisa scelta di priorità: concentrare le risorse disponibili su interventi capaci di offrire risposte concrete a famiglie e imprese, sostenere il potere d’acquisto, il lavoro e i servizi essenziali, senza trascurare gli investimenti e le condizioni necessarie a rafforzare le prospettive di crescita del Paese, la sicurezza, la decarbonizzazione e il conseguimento di una maggiore autonomia energetica”. Ma questa Manovra non aiuta le famiglie. Tantomeno le imprese. E non fa nulla per la crescita.

Il taglio avvelenato dell’Irpef

Via Nazionale sostiene che l’aumento del reddito disponibile delle famiglie sia contenuto, pari allo 0,5%. Il regime forfetario produce difformità nel carico fiscale di contribuenti con la stessa capacità contributiva. In presenza di un’inflazione relativamente elevata, la differenza di trattamento tra i contribuenti che aderiscono a tale regime e quelli soggetti alla progressività dell’Irpef tende ad accentuarsi per effetto del fiscal drag, che interessa i secondi ma non i primi, sostiene Bankitalia.

Il taglio dell’Irpef fino a 55mila euro, secondo le stime dell’Upb, interessa circa 3,25 milioni di contribuenti (l’8% del totale). Usufruisce del beneficio l’89% dei dirigenti (444 euro in media), il 12% degli impiegati (52 euro) e l’1% degli operai (4 euro). Sono di fatto esclusi i giovani fino a 35 anni e nel Mezzogiorno il beneficio medio è meno della metà che nel Centro-Nord, ha detto la presidente dell’Upb, Lilia Cavallari. Il confronto con il sistema Irpef del 2021 indicizzato all’inflazione – stima l’Authority – mostra che le riforme hanno compensato il drenaggio fiscale in misura disomogenea.

Per i dipendenti con redditi tra 11.000 e 32.000 euro e tra 50.000 e 86.000 euro, la compensazione è stata più che completa; tra 32.000 e 48.000 euro è risultata insufficiente. Per pensionati e autonomi il recupero è incompleto su un’ampia parte della distribuzione, ha spiegato Cavallari.

Dalle pensioni alla Sanità

L’Upb evidenzia effetti “rilevanti e permanenti” dalla riduzione della rivalutazione delle pensioni. “Il ritorno alla perequazione per fasce nel 2027 comporta risparmi per la finanza pubblica, ma determina una riduzione permanente del valore delle prestazioni interessate”, ha spiegato Cavallari. La misura coinvolge circa un quarto dei pensionati, ovvero coloro con reddito pensionistico superiore a quattro volte il minimo Inps determinando perdite crescenti in valore assoluto rispetto alla legislazione vigente: 144 euro lordi annui per un pensionato con reddito mensile di 2.753 euro lordi nel 2026 (4,5 volte il minimo) e di 1.357 euro l’anno per un pensionato con reddito mensile pari a 6.730 (11 volte il minimo), ha dichiarato Cavallari.

“Non sono state ridotte le risorse legate al servizio sanitario nazionale, ma sono stati previsti ulteriori incrementi del finanziamento”, ha detto Giorgetti. “Si sottolinea la criticità della scelta di destinare al sostegno della domanda di prestazioni prevalentemente private quasi il 40% delle risorse destinate alla sanità, equivalenti al 70% dell’incremento del finanziamento ordinario del Ssn previsto per il 2027, anziché convogliarle al potenziamento dell’offerta pubblica”, aveva detto poco prima l’Upb.

Critiche persino dal Cnel

“Ciascuna bandierina, presa da sola, ha una sua ragione”, ha osservato per il Cnel Renato Brunetta: “messe in fila, restano misure singole, ognuna con la sua platea e il suo orizzonte breve, mentre una strategia chiederebbe un insieme coerente, in cui ogni intervento tiene conto degli altri. La maggior parte degli interventi è di importo contenuto e le risorse si disperdono in tanti rivoli che ne riducono l’impatto”. L’aumento discrezionale del disavanzo, per quanto transitorio, è costoso, soprattutto per un’economia con un debito elevato e in un contesto di alti tassi d’interesse come l’attuale, ha spiegato il capo del dipartimento economia e statistica della Banca d’Italia, Andrea Brandolini. “In un’ottica di medio-lungo periodo, è vantaggioso – per via Nazionale – concentrare per quanto possibile le risorse su misure che contribuiscano a innalzare il potenziale di crescita dell’economia”. Peccato non sia stato fatto.