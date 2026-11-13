Corrono i ricavi di Terna e gli investimenti sono da record

Corrono i ricavi e salgono anche gli utili e gli investimenti per Terna. I primi nove mesi dell’anno si chiudono con una crescita dei ricavi dell’8,1% a quota 3,114 miliardi, Ebitda a 2,17 miliardi (+7,2%) e utile netto a 857,2 milioni di euro (+0,5%). Il terzo trimestre vede una quota di investimenti che raggiunge i 772,1 milioni, permettendo così di ottenere un nuovo primato per il dato complessivo dei primi nove mesi dell’anno: una crescita del 12,7% a quota 2,35 miliardi.

In discesa è invece l’indebitamento finanziario, che passa dai 13 miliardi del 31 dicembre 2025 agli attuali 12: una flessione legata soprattutto all’emissione obbligazionaria e a dinamiche temporanee del capitale circolare. Il consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato un acconto sul dividendo del 2026 di 11,92 centesimi di euro per azione, mantenendosi in linea con la dividend policy del gruppo. L’ad di Terna, Pasqualino Monti, parla di “andamento positivo dei risultati”, sostenendo che i dati permettono di confermare “ancora una volta la solidità di Terna nel conseguire i propri obiettivi economici-finanziari e ci consente di confermare le guidance per il 2026”.

I conti trimestrali di Terna

Tornando sui dati, l’utile netto del trimestre raggiunge gli 857,2 milioni, una crescita dello 0,5% sulla quale pesano gli oneri finanziari netti, saliti di 17 milioni a 148,7 milioni per un debito medio più elevato e per il rialzo dei tassi. Pesano anche le imposte, cresciute dell’8,7% a 394 milioni, soprattutto a causa dell’aumento di due punti dell’aliquota Irap, secondo quanto previsto dal decreto Bollette. I ricavi crescono sia grazie alle attività regolate (+5%) che grazie all’aumento della base di asset regolati, al consolidamento di Rete 2 e ai maggiori incentivi. D.C.