Manovra, Messina contro il governo: “Misure sudamericane, alcune chiaramente incostituzionali”

Alcune misure della Manovra sono “chiaramente incostituzionali”. L’attacco frontale al governo arriva dall’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, durante l’audizione in commissione parlamentare d’inchiesta sul Sistema finanziario al Senato.

Messina conferma che queste misure porteranno “inevitabilmente a delle contrapposizioni fino alla Corte costituzionale”, ribadendo quanto era già emerso negli scorsi giorni sull’ipotesi di un ricorso da parte degli azionisti degli istituti.

Manovra, Messina contro il governo: nel mirino il rinvio dei decreti del Superbonus

L’ad di Intesa Sanpaolo si sofferma soprattutto sul rinvio in dieci anni dell’utilizzo di una parte dei crediti legati al Superbonus: per Messina si tratta di una “ristrutturazione del debito a un anno dalla scadenza”. Parliamo, nel dettaglio, dei crediti acquistati dalle banche e che ora gli stessi istituti dovrebbero recuperare solamente in un decennio e senza interessi, con effetti inevitabili sui flussi finanziari.

L’attacco di Messina è senza mezzi termini, perché il problema non riguarda solo la liquidità: l’ad di Intesa Sanpaolo parla di modalità assimilabili a quelle dei Paesi “sudamericani” e potrebbero avere conseguenze anche sulla vigilanza, con il timore che la Bce consideri questa modifica una forma di “forbearance”. Da qui la contestazione al governo: “Ma è possibile che questa norma non sia stata discussa prima per trovare delle soluzioni di liquidità diverse?”.

Non può mancare un passaggio anche sul contributo previsto dalla Manovra per le banche. “Se servono questi fondi è giusto”, per Messina, ma bisogna introdurre “una soglia minima” di utili da tassare che valga per tutti i settori e non solo per quello delle banche.

La risposta di Meloni

A Messina ha risposto direttamente Giorgia Meloni: “Mi dispiace che si considerano misure sudamericane, penso che invece non lo siano e penso che chiaramente sarei stata più contenta di poter arrivare allo stesso risultato con un accordo, come è accaduto negli anni passati”, afferma la presidente del Consiglio rispondendo ai cronisti sul tema. Aggiungendo: “Cerchiamo di darci una mano reciprocamente ed è un po’ la scelta che il governo ha fatto. Io la considero una scelta di giustizia”.