A mettere un freno agli appetiti dei partiti sulla manovra, tra richieste di correttivi e assalto agli emendamenti, ci pensa ancora una volta Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell’Economia ricorda alla maggioranza che i margini di intervento sono strettissimi: il debito pubblico assorbe risorse e gli interessi vanno pagati, quali che siano le promesse politiche. Ma mentre il titolare del Tesoro prova a blindare la legge di Bilancio, in Parlamento si allunga la lista di chi ne contesta numeri, priorità ed effetti: dall’Istat alle Regioni, dai Comuni a Confindustria.

Briciole ai dipendenti, esultano gli autonomi: è la Manovra delle disuguaglianze

“Uno dei problemi che storicamente la Repubblica italiana ha è quello di un grande debito pubblico, che produce ahimè un onere ogni anno”, avverte Giorgetti al forum del Sole 24 Ore. Un onere che “si chiama interessi” e che, sottolinea con una stoccata ai partiti, “non sono emendabili dai parlamentari e dalle forze di opposizione e di maggioranza”. Gli interessi “devono essere pagati”. È la linea ribadita anche nel vertice di Palazzo Chigi: poche risorse, quindi poco spazio per riscrivere la manovra.

Disuguaglianze

Il primo colpo arriva dai calcoli dell’Istat, che misurano quanto siano diversi i benefici fiscali. L’estensione della flat tax per gli autonomi da 85mila a 100mila euro potrebbe portare circa 55mila nuovi contribuenti nel regime forfettario, con un risparmio d’imposta medio di circa 8mila euro. La riduzione dell’aliquota Irpef al 33% fino a 55mila euro interesserebbe invece 3,7 milioni di contribuenti, con un vantaggio medio di appena 450 euro l’anno e un minor gettito vicino a 1,7 miliardi. Ottomila euro da una parte, 450 dall’altra: misure e platee differenti, ma una distanza che fotografa la distribuzione dei vantaggi.

A pesare sui redditi c’è anche il drenaggio fiscale. Secondo le stime richiamate dall’Istat, sottrarrà ai contribuenti Irpef 6,5 miliardi già nel 2026, altri 3,4 miliardi nel 2027 e 3,5 nel 2028. L’istituto stima intanto un’inflazione del 3,4% quest’anno, del 2,8% nel 2027 e dell’1,7% nel 2028. Per oltre 3,5 milioni di pensionati le modifiche al meccanismo di calcolo comporterebbero nel 2027 circa 510 euro lordi annui in meno, in media, rispetto al sistema a scaglioni vigente. Neppure le imprese promuovono l’impianto della legge di Bilancio.

Mosaico

Per il direttore generale di Confindustria, Maurizio Tarquini, le risorse finiscono in un “mosaico” di misure parcellizzate o temporanee, tra famiglie, fisco, sanità e bonus, mentre alla competitività resta uno spazio limitato. Alle imprese va soltanto un quarto degli interventi espansivi, concentrati su ferrovie, costi energetici e credito d’imposta per la Zes unica. E, denuncia Confindustria, proprio sulle aziende ricade il 43% delle coperture complessive, attraverso prelievi settoriali e misure che incidono sulla liquidità. Tarquini boccia anche l’utilità attuale della maxi-deduzione “Più assumi, meno paghi”: in questa fase, sostiene, la domanda di lavoro è già sostenuta.

Territori in rivolta

Il quadro si fa ancora più problematico nei territori. Le Regioni riconoscono le risorse aggiuntive destinate alla sanità, ma avvertono che non bastano a sostenere l’aumento dei costi. “Non riusciamo con i dati in nostro possesso a garantire quanto fatto nel 2026”, spiega Marco Alparone, vicepresidente della Lombardia e rappresentante della Conferenza delle Regioni. A erodere gli stanziamenti sono inflazione, energia, rinnovi contrattuali e innovazione farmaceutica.

Dai Comuni arriva un allarme sui servizi essenziali. Alessandro Canelli, responsabile della Finanza locale dell’Anci, segnala il deterioramento del saldo netto di parte corrente: da 1,9 miliardi nel 2024 a 1,3 miliardi nel 2025, fino a 300 milioni nel 2026. Nel 2027 il saldo diventerebbe negativo per 700 milioni e nel 2028 per 900 milioni. È il margine con cui i Comuni garantiscono il funzionamento ordinario dei servizi ai cittadini che si assottiglia fino a scomparire.

Così Giorgetti chiede ai partiti di rinunciare a nuove spese, mentre le audizioni restituiscono una manovra contestata proprio da chi dovrà misurarne gli effetti su redditi, imprese, sanità e servizi locali. Il problema non è soltanto trovare qualche milione per gli emendamenti: è capire quanto della legge di Bilancio, già prima delle modifiche parlamentari, regga alla prova dei numeri. “L’obiettivo condiviso è rafforzare la manovra nel corso dell’iter alle Camere attraverso correttivi mirati su alcune priorità, a partire da sanità, pensioni, scuola e università”, fanno intanto sapere fonti della maggioranza dopo il vertice sulla manovra a Palazzo Chigi.