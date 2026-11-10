La tassa sulle banche la pagano i lavoratori: il contributo della Manovra congela gli aumenti in busta paga

Che si chiami tassa sugli extraprofitti o contributo delle banche, la questione non cambia: la misura introdotta dalla Manovra è entrata, prepotentemente, al tavolo Abi sul rinnovo del contratto dei lavoratori del settore. Oltre 260mila bancari, infatti, attendono il rinnovo e i conseguenti aumenti per un contratto scaduto a marzo.

La trattativa è appena iniziata e il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, parla di qualche apertura ma sul negoziato pesa un’incognita: la forte incertezza derivante dalle operazioni straordinarie e soprattutto la tassa sulle banche imposta dalla Manovra.

Contratto dei bancari, la trattativa e le richieste del sindacato

I sindacati chiedono un aumento a regime di 518 euro per il livello medio di riferimento: una cifra alta, ma che nello scorso rinnovo abbiamo già visto essere raggiungibile. Tanto più in un periodo d’oro, con utili in continua crescita e un record dietro l’altro, per le banche. Ma prima di poter discutere della cifra bisogna avere un quadro chiaro, in un contesto ancora incerto.

Si vuole fare in fretta, ma anche bene: il prossimo incontro è previsto per il 19 novembre ma i punti da definire sono ancora tanti. Uno dei temi già in parte affrontato riguarda il Fondo per l’occupazione, creato per incentivare le nuove assunzioni di giovani: finora ha già favorito l’ingresso nel settore di oltre 40mila occupati. Sul punto restano ancora distanze, con la Fabi che non vuole snaturare lo strumento.

Il contributo delle banche rischiano di pagarlo i lavoratori: contratto congelato

Ma il tema che rischia di essere centrale è quello della tassa sugli extraprofitti. La First Cisl, con il suo leader Riccardo Colombani, spiega che dal 2022 a oggi “si è assistito a una divaricazione fortissima dei benefici tra gli azionisti e i lavoratori, a tutto vantaggio dei primi”. E qui entra in gioco la Manovra, perché Abi “giustifica il suo ritardo con l’introduzione da parte del governo di un nuovo contributo”: un atteggiamento ritenuto “non rispettoso” per i lavoratori “che sono stati decisivi per raggiungere i risultati record degli ultimi anni”.

I sindacati chiedono quindi di intervenire sulla parte economica, ma l’Abi prende tempo. Luca Pinton, segretario generale di Unisin/Confsal, si sofferma proprio sulla Manovra: “Comprendiamo la discussione in corso sui contributi richiesti al settore creditizio, ma le perplessità sulla Manovra fiscale non possono trasformarsi in una giustificazione per congelare il rinnovo”. Insomma, nonostante bilanci da record e dividendi mai visti prima, le banche prendono tempo. Anche e soprattutto per il timore che il contributo chiesto dal governo pesi più di quanto previsto. E a rimetterci, intanto, sono i lavoratori.