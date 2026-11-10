Unicredit macina nuovi record: utili da 3,3 miliardi in soli tre mesi

Unicredit continua a macinare record. L’ultimo lo raggiunge nel terzo trimestre del 2026, con un utile netto da 3,3 miliardi in tre mesi, in rialzo del 24%. Risultati che permettono anche di alzare la guidance per il 2026, mentre la banca guidata da Andrea Orcel chiude a operazioni straordinarie in Italia. Gli utili da record sono ben al di sopra delle previsioni, già rosee, degli analisti, così come i ricavi che sono cresciuti del 12% a quota 6,9 miliardi.

La prima conseguenza è che Unicredit può alzare le previsioni per quest’anno, con l’attesa di un utile netto al di sopra degli 11,5 miliardi: obiettivo già vicino, se pensiamo che nei primi nove mesi ha già raggiunto i 9,4 miliardi. Per chiudere il capitolo relativo ai risultati, viene previsto anche un acconto sul dividendo di 4,5 miliardi previsto per il 25 novembre.

Non solo i conti da record, Unicredit guarda al futuro con Commerzbank e alla crescita organica

C’è poi, ed è centrale, il capitolo Commerzbank: la previsione per la banca italiana è di ricevere le ultime autorizzazioni entro novembre, prima di dare il via al programma di integrazione. L’operazione procede, tanto che Orcel si dice “ottimista” pur sapendo che “la transizione è difficile”. Poi, una volta superato questo passaggio, “vedremo molta crescita e molte opportunità”, assicura l’ad. Meno fretta per la fase due, quella che prevede l’eventuale fusione tra Commerzbank e Hvb: “Scordatevi qualsiasi cosa entro il 2027, ma siamo pronti ad agire più rapidamente”, spiega ancora Orcel agli analisti.

Chiuso l’affare tedesco, comunque, Unicredit non vede all’orizzonte altre operazioni, anche perché la convinzione è che “Unicredit più ottenere” molto di più con la crescita organica che con le fusioni. E sempre sul fronte italiano, Orcel parla anche di Generali, ribadendo che c’è “un grande valore che può essere creato” grazie alla cooperazione, ma “questa maggiore cooperazione non richiede il controllo”.