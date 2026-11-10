Sull’onda dell’allarme causato dagli attacchi hacker degli ultimi giorni, Giorgia Meloni ha giustificato la corsa del governo ad aumentare le spese per la Difesa. Peccato però che sulla cybersicurezza le destre abbiano impugnato le forbici. “L’uso della minaccia cyber che il Governo sta facendo per giustificare l’aumento delle spese militari è una vergognosa presa in giro”, denunciano i pentastellati Bruno Marton e Arnaldo Lomuti. Degli oltre 6 miliardi in più che spenderemo il prossimo anno in Difesa – arrivando alla cifra record di 40 miliardi – circa 4 miliardi andranno in nuove armi, carri armati e F-35 con cui forse pensano di bombardare gli hacker; il resto riguarda voci di spesa che non c’entrano con la cyber.

La minaccia cyber? Alibi del governo Meloni per le spese militari

“Sulla cyber questo Governo non ha fatto niente, ha solo smontato quanto fatto quando al governo c’era Conte”, continuano i 5S. “Oltre ad aver creato il primo Comando cyber della difesa italiana (il COR), noi abbiamo istituito il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica che è stata la base su cui è poi stata creata l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale – la quale funziona anche grazie ai 623 milioni per la cyber sicurezza del PNRR eredità di Conte – e abbiamo creato il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, che tra i suoi principali obiettivi aveva il superamento della frammentazione delle competenze di protezione cyber dei singoli ministeri”.

Taglio netto

“Questo governo invece ha tagliato i fondi ACN del 10% (-15 milioni l’anno), ha abolito il nuovo Ministero tecnologico e ora corre ai ripari con magri incentivi per arruolare, entro dieci anni, un migliaio di esperti cyber militari – contro i 5 mila e i 15 mila già operativi nei comandi militari cyber di Francia e Germania. E come se non bastasse, adesso tagliano in manovra anche qualche milione dai fondi cyber per i ministeri di Trasporti e Giustizia”. Angelo Bonelli di Avs ha stimato che in dodici anni, dal 2026 al 2037, i tagli alla cybersicurezza ammonteranno a 180 milioni.