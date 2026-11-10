Dopo numerosi rinvii, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto bollette. Il provvedimento prevede una riduzione temporanea del costo dell’energia elettrica a partire da gennaio quantificabile in 15 euro per Megawattora. Ma per le opposizioni è una elemosina: per le famiglie il beneficio si traduce in appena 1,4 euro al mese. La riduzione del costo dell’elettricità, spiega il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, avviene tramite un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica, definito nell’ambito dell’interlocuzione con la Commissione europea.

Ok al dl Bollette: taglio di 15 euro al Megawattora. Ma è una beffa

“Con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri completiamo il percorso del Dl bollette, con l’obiettivo di ridurre il costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese. A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo”, ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto Fratin.

Esultanza

Il provvedimento è il risultato di un lavoro articolato e di una lunga interlocuzione con la Commissione europea- ha aggiunto – portato avanti con la collaborazione istituzionale di Arera, per gli aspetti di competenza, e del Gme (Gestore dei Mercati Energetici), che ha assicurato il supporto tecnico nella definizione del meccanismo e nello svolgimento delle simulazioni richieste dalla Commissione europea. Un lavoro condotto nella consapevolezza delle difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e dalle loro ricadute sui costi dell’energia.

L’intervento, sottolinea il Mase ancora, “si inserisce nel quadro delle iniziative del Governo per contenere il costo dell’energia, tutelare famiglie e imprese e sostenere la competitività del sistema produttivo”.

Ma le opposizioni parlano di beffa. “Il governo Meloni annuncia in pompa magna una riduzione di 15 euro al megawattora, ma per le famiglie il beneficio si traduce in appena 1,4 euro al mese. Una cifra beffa, che dimostra tutta la distanza tra la propaganda del governo e la realtà che vivono milioni di italiani alle prese con bollette sempre più pesanti. Ancora una volta si interviene con misure temporanee senza affrontare il problema strutturale del caro energia: la dipendenza dal gas. Invece di continuare a sostenere un modello energetico legato alle fonti fossili e agli interessi delle lobby del gas, il governo dovrebbe accelerare sulle rinnovabili, sugli accumuli e sull’efficienza energetica. Il governo continua a prendere in giro gli italiani: mentre le famiglie pagano bollette insostenibili, celebrano uno sconto beffa”, dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

Inoltre il tetto riguarda il costo dell’elettricità, che in inverno preoccupa solitamente meno di quello del gas, con i riscaldamenti accesi. Su questo fronte, però, il decreto non interviene, mentre sull’energia elettrica la stagione più cara – quella estiva – è ormai alle spalle.