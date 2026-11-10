Il terzo polo bancario si avvicina ma sarà a guida francese: Credit Agricole beffa il governo

Il terzo polo tanto agognato dal governo potrebbe arrivare, ma non nelle forme che si auguravano Giorgia Meloni e Matteo Salvini. A festeggiare, infatti, potrebbero essere i francesi di Credit Agricole, pronti a procedere con la fusione tra la controllata italiana e Banco Bpm. Senza neanche lanciare un’Opa. La proposta è stata presentata al consiglio guidato da Giuseppe Castagna (che i francesi affermano di voler confermare come ad): un’offerta amichevole che punta a far nascere il terzo polo bancario con 6,5 milioni di clienti e più di 2.300 filiali.

Lo stesso terzo polo che il governo sperava di far nascere sotto la guida di Mps: un progetto naufragato e che porta invece il terzo polo sotto la guida francese. Banco Bpm, secondo il piano, resterebbe quotata a Milano e sarà centrale nella nuova società. I mercati hanno promosso la proposta, con il Banco che ha chiuso in rialzo del 10,6% la seduta. Il progetto prevede un premio del 20% nella valorizzazione di Banco Bpm, spiega una nota secondo la quale il premio è calcolato “sul multiplo prezzo/utili 2027”. La proposta prevede anche un dividendo straordinario da un miliardo di euro per gli azionisti della banca italiana. Credit Agricole raggiungerebbe circa il 45% del capitale di Bpm, contro l’attuale 29,6%. I francesi prevedono 800 milioni di sinergie annue ante imposte e un incremento dell’utile per azione di Banco Bpm di circa il 24% . Ora spetterà a Bpm decidere come rispondere, considerando che l’operazione è condizionata all’approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti, anche per evitare l’Opa.

Risiko bancario, la proposta di Credit Agricole e il via libera della Consob trainano i mercati

Credit agricole ha informato preventivamente il governo italiano della proposta, secondo quanto scrive Reuters. Un atto di cortesia che non basta a garantire una risposta positiva del governo, che nel risiko bancario è già entrato quando ha opposto il golden power all’operazione di Unicredit proprio su Banco Bpm. Certo è che oggi per il governo è più difficile arginare le pretese, in questo caso francesi, su Piazza Meda, semplicemente perché l’ipotesi del terzo polo è ormai sfumata con l’offerta di Intesa Sanpaolo su Mps.

Proprio su questo fronte domenica è arrivato il via libera della Consob all’Opas: un passo fondamentale nell’iter autorizzativo che può portare la banca di Carlo Messina ad acquisire quella senese. Oggi è attesa la pubblicazione del prospetto e l’avvio del periodo di adesione scatterà il 24 novembre. Il termine dell’offerta è invece fissato al 22 gennaio 2027, per un totale di 40 giornate di Borsa. Il via libera consente ai titoli di Intesa Sanpaolo (+2,85%) e Mps (+2,15%) di chiudere la seduta in rialzo, in una giornata positiva per tutto il comparto, trainato dal risiko bancario.