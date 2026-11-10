Conosciamo bene Valdis Dombrovskis, commissario Ue all’Economia, nelle vesti di falco dell’austerity. Peccato che gli inviti alla prudenza fiscale valgano sempre, salvo quando in ballo ci sono le spese per la Difesa. Ieri, parlando al termine dell’Eurogruppo a cui ha partecipato anche il segretario generale della Nato Mark Rutte, Dombrovskis ha confermato che la linea dell’Europa di Ursula von der Leyen non è quella di dare priorità a salari, welfare, sanità o sostegno ai redditi, ma di stabilire una corsia preferenziale per nuovi armamenti e programmi militari. La parola d’ordine è spendere di più, più in fretta e meglio.

Austerity sul Welfare, ma non per il Warfare. Dombrovskis in trincea per spingere il riarmo

In definitiva, anche davanti a cifre record, da Bruxelles arriva sempre lo stesso messaggio: non basta. Il primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa, redatto dall’Agenzia europea per la difesa con il contributo della Commissione, del Servizio europeo per l’azione esterna e dello Stato maggiore dell’Ue, ha certificato numeri senza precedenti. Nel 2025 la spesa complessiva per la difesa dei 27 Stati membri ha raggiunto i 418 miliardi di euro: il 20% in più rispetto al 2024 e il 47% in più in termini cumulati. Una corsa che porta l’Europa al 2,2% del Pil, oltre la vecchia soglia Nato del 2%. Per il 2026 il rapporto, pubblicato ai primi di ottobre, prevede una spesa militare a 454 miliardi, pari al 2,4% del Pil, con un aumento reale del 9% sul 2025. Entro il 2029 si potrebbe arrivare fino a 547 miliardi.

Priorità

Tutto questo mentre molti Paesi europei fanno i conti con servizi pubblici sotto pressione, famiglie impoverite, imprese schiacciate dai costi energetici e crescita asfittica. È “un momento cruciale per la politica di bilancio. I deficit degli Stati membri rimangono elevati e i livelli del debito continuano ad aumentare in alcuni Paesi ad alto debito”, ha ammesso Dombrovskis. Servono “politiche di bilancio molto prudenti”. La prudenza però viene meno se si parla di spese militari. O meglio il messaggio che arriva è quello di sacrificare altre voci per dar spazio a quella prioritaria della difesa.

“Per sostenere una maggiore spesa per la difesa, gli Stati membri dovranno gradualmente rivedere le priorità dei loro bilanci nazionali. La clausola di salvaguardia nazionale offre flessibilità fino al 2028, quindi la pianificazione di questo riorientamento non può attendere”, ha suonato la carica il commissario Ue. “Lo spazio di bilancio è limitato e le finanze pubbliche sono sotto pressione per le priorità concorrenti”, ha aggiunto.

Chiarezza

“Quando si tratta di investire nelle nostre capacità di difesa, tre cose sono chiare: dobbiamo spendere di più, dobbiamo spendere meglio e dobbiamo spendere insieme”, ha affermato Dombrovskis. L’Ue, ha aggiunto, “deve investire di più nella ricerca e nello sviluppo nel settore della difesa”, mentre “gli appalti europei rimangono troppo frammentati, con gli Stati membri che continuano ad acquistare prevalentemente a livello nazionale”. Lo stesso Dombrovskis ha ammesso che la voce della difesa è nel bilancio comunitario quella in più rapida crescita.

“È importante che gli Stati membri utilizzino questi quattro anni in cui è applicabile la clausola di salvaguardia nazionale per rivedere le priorità dei loro bilanci e adeguarsi a una situazione che richiederà una spesa per la difesa sostanzialmente più elevata nel futuro prevedibile”, ha spiegato ancora. Considerate anche tutte le sfide per la sostenibilità di bilancio, è ovviamente importante che gli Stati membri procedano a questa revisione delle priorità in modo che non porti a livelli permanentemente più elevati di deficit e debito, ha sottolineato.

Nuovi strumenti

Interpellato sull’ipotesi di nuovi strumenti di finanziamento comune a livello Ue, Dombrovskis ha rinviato alla proposta della Commissione per il prossimo bilancio pluriennale, in cui “la difesa è una delle voci di spesa in più rapida crescita, se non quella che cresce più rapidamente”. “È chiaramente una priorità nel prossimo quadro finanziario pluriennale”, ha detto il commissario, auspicando che “questa priorità per la difesa e la sicurezza venga preservata” nei negoziati tra gli Stati membri e successivamente con il Parlamento europeo.

È sempre così. Quando si parla di sanità, scuola o lavoro, i vincoli diventano muri; quando si parla di armi, si trovano clausole, prestiti, fondi e flessibilità. E a proposito di flessibilità, il falco ha chiuso alla possibilità di concedere flessibilità aggiuntiva, come quella richiesta dall’Italia per l’energia, rispetto a quella già concessa con la clausola di salvaguardia a cui l’Ecofin ha dato il via libera anche per il nostro Paese.