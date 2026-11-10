Ieri i rilievi della Corte dei Conti sulla manovra, oggi le critiche dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi). Proseguono tra dubbi e perplessità le audizioni sul Disegno di legge di bilancio per il 2027, davanti alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato. Oggi a intervenire è stato il Direttore Generale dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), Marco Rottigni, che ha chiesto un profondo ripensamento delle misure fiscali destinate al settore bancario.

L’Associazione, come spiegato da Rottigni, ha evidenziato come i nuovi interventi previsti dal testo comportino un ulteriore incremento di gettito tributario per lo Stato stimato in circa 7 miliardi di euro nel triennio, di cui 4,8 miliardi derivanti da imposte definitive e 2,1 miliardi da differimenti di deduzioni e compensazioni. Tale aggravio si somma ai circa 15 miliardi di euro legati alle norme introdotte nelle precedenti manovre del 2024 e 2025, determinando un impatto complessivo cumulato sulle banche pari a 22 miliardi di euro.

Secondo l’ABI, la continua successione di prelievi settoriali rischia di comprimere l’autofinanziamento e le risorse necessarie a sostenere l’economia reale, l’erogazione del credito a famiglie e imprese e la sottoscrizione del debito pubblico. Entrando nel merito dei singoli articoli, l’articolo 18 dispone per il 2027 e il 2028 l’aumento di 3 punti percentuali dell’addizionale IRES, portando l’aliquota complessiva applicata agli istituti al 30,5%.

I dubbi sulla manovra 2027 dell’Abi

L’articolo 19 introduce invece la riduzione permanente dal 90% al 30% della deducibilità IRAP per le spese amministrative e gli ammortamenti di beni materiali e immateriali, oltre al taglio al 96% della deducibilità IRES degli interessi passivi per il 2027. Questa stretta IRAP penalizza in particolar modo gli investimenti in innovazione tecnologica, cybersicurezza, protezione fisica e la rete degli sportelli sul territorio.

La manovra prevede inoltre all’articolo 20 il rinvio al biennio 2028-2029 delle deduzioni DTA su svalutazioni dei crediti pregresse e avviamento, riducendo dal 42% al 25% il limite di utilizzo delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE. Per i crediti Superbonus, l’articolo 37 ripartisce in dieci rate annuali le quote compensabili nel 2027: un’operazione qualificata dall’ABI come un’assimilabile “ristrutturazione forzosa di un debito dello Stato” lesiva del legittimo affidamento. Viene infine raddoppiata la Tobin Tax sulle transazioni finanziarie prevista dall’articolo 15.

L’ABI ha sollevato forti dubbi di costituzionalità e di razionalità economica, richiamando il rispetto degli articoli 3 e 53 della Costituzione in materia di uguaglianza, capacità contributiva e certezza del diritto, oltre ai precedenti della Corte Costituzionale e agli avvisi della Banca Centrale Europea relativi ai rischi dei prelievi settoriali per la stabilità finanziaria. L’Associazione ha infine sollecitato l’individuazione di correttivi idonei a conciliare le esigenze di finanza pubblica con la solidità e la competitività del sistema bancario.

Opposizioni sul piede di guerra contro la maggioranza

“Le audizioni sulla Legge di bilancio stanno confermando uno dei principali vulnus già intuibili al momento della presentazione del provvedimento: è il festival del provvisorio e delle una tantum, con relativi oneri economici e decisionali scaricati sugli Esecutivi futuri. Un modo indecente di governare, a maggior ragione in un momento in cui il Paese è stato relegato al penultimo posto per crescita in Europa nel corso del 2025 e vede i salari reali che nel 2026 fanno segnare un drammatico -10% rispetto al 2021″. A dirlo è il senatore M5S, Pietro Lorefice, segretario di presidenza del Senato e capogruppo pentastellato in Commissione politiche Ue.

“Tutte le misure sin qui sbandierate come ‘fiori all’occhiello’ della Manovra sono una tantum: taglio dell’Irpef per il ceto medio; flat tax all’1% per gli incrementi di reddito degli under 30; carta/voucher da 300 euro agli over 75 per spese sanitarie non coperte dal Ssn; cedolare secca al 5% per i contratti a canone concordato; rifinanziamenti provvisori di misure già esistenti, come il bonus ristrutturazioni al 50% sulla prima casa e al 36% sulle seconde. In particolare – denuncia Lorefice – la provvisorietà dell’impianto, e della stessa azione di governo, è stata sottolineata dalla Corte dei conti, che ha ricordato come il 70% delle maggiori entrate nel 2027 sia temporaneo”.

L’attacco al governo di M5S

Il pentastellato spiega anche che “addirittura il 45% delle maggiori entrate è dato da anticipi di gettito, che sostanzialmente riguardano l’ennesimo rinvio di alcuni crediti d’imposta per il settore bancario e finanziario, che pesano per ben 2 miliardi l’anno prossimo: soldi che saranno restituiti alle stesse banche in futuro, altro che faccia feroce del Governo o tassazione degli extraprofitti. Non da ultimo, come abbiamo già denunciato, spicca la razzia commessa dal Governo ai danni delle imprese dell’edilizia e dei professionisti, che si trovano all’improvviso con l’obbligo di spalmare su 10 anni crediti di imposta da Superbonus che avrebbero dovuto compensare con le tasse nel 2027″.

“Le audizioni, sia della Corte dei Conti sia dell’Ance, hanno fatto emergere tutti i danni che rischia di produrre la norma: taglio pesante alla liquidità delle imprese, soprattutto edilizie; necessità per le stesse aziende di contrarre prestiti per supplire al taglio della liquidità; perdita di potere d’acquisto dei crediti nell’orizzonte del decennio; violazione delle norme dello Statuto dei diritti del contribuente, soprattutto dei principi di tutela dell’affidamento e buona fede. Noi confermiamo l’impegno a presentare emendamenti per cancellare questa misura predatoria”, conclude Lorefice.