Il tredicesimo pacchetto di aiuti all'Ucraina si tinge di giallo: Giorgetti non ha ancora firmato e nella maggioranza cresce la tensione

Sembrava cosa fatta e, invece, il tredicesimo pacchetto di aiuti per l’Ucraina si tinge di giallo. Il provvedimento, che dovrebbe essere presentato nelle prossime ore al Copasir dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, non ha ancora ricevuto il via libera del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Un passaggio, quello della firma, che è previsto dalle procedure e quindi, finché non ci sarà, l’iter di approvazione, almeno temporaneamente, si blocca.

Difficile dire cosa sia successo anche se nella maggioranza c’è chi prova a minimizzare, negando che ci siano attriti o frizioni. Il problema, secondo quanto riporta l’ANSA, sarebbe semplicemente che il pacchetto è “classificato” e va firmato a vista, ma Giorgetti non era a Roma. Peccato che la giustificazione sembri non reggere. Dalla Lega, infatti, filtra grande irritazione per il provvedimento, tanto che il Carroccio sarebbe pronto a dare battaglia proprio al Copasir.

Aiuti Ucraina, Giorgetti non firma il tredicesimo pacchetto: cosa succede

A ben vedere Giorgetti ieri era impegnato a Bruxelles, per l’Ecofin, e la spiegazione almeno sulla carta sembra funzionare. Tuttavia Antonio Tajani, che deve sottoscrivere il pacchetto col titolare dell’Economia, ieri sera aveva annunciato che sul pacchetto di aiuti erano state apposte tutte le necessarie firme. Insomma qualcosa non quadra. Del resto Matteo Salvini, evidentemente deciso a recuperare centralità nel centrodestra e a riconquistare la fiducia del proprio elettorato, aveva più volte dichiarato la propria perplessità sui nuovi aiuti militari a Kiev.

Una linea diventata più stringente dopo il congresso della Lega, dal quale aveva chiesto anche “rispetto” da parte degli alleati. Come andrà a finire? Appare chiaro che questa è la domanda del giorno. Dai banchi della maggioranza la convinzione è che alla fine il ministro dell’Economia firmerà il provvedimento, anche perché altrimenti l’esperienza del governo di centrodestra arriverebbe pericolosamente vicina al capolinea.

Uno scenario, quest’ultimo, che i più definiscono “surreale”, anche perché si è in piena sessione di Bilancio e una crisi in questo momento rischierebbe di travolgere anche la manovra. Peraltro è in scadenza a fine anno anche il decreto legge che fa da “cornice” a questo meccanismo che poi prevede il decreto ministeriale con il concerto di Difesa, Farnesina e Mef. Uno schema, aveva ricordato Crosetto, non introdotto dal governo Meloni ma scelto e votato dal governo Draghi e “praticamente da tutti i partiti dell’attuale minoranza e della maggioranza”.