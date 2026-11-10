«Del tutto normale e per niente insolito». Così, il 29 ottobre, Jensen Huang, cofondatore e amministratore delegato di Nvidia, descriveva a Bloomberg i rapporti con Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed, società di Singapore che compra i suoi chip. Domenica la normalità ha cambiato lessico. Nella mail ai dipendenti è diventata: “Sono stato infedele a mia moglie”.

In mezzo c’è un’inchiesta del New York Times secondo cui l’intelligence statunitense ritiene che la donna, nota anche come Huang Le e senza parentela con lui, passasse informazioni a Pechino. E c’è un’azienda che venerdì valeva in Borsa 4.500 miliardi di dollari: un appuntamento galante candidato al titolo di più costoso della storia.

Il consiglio di amministrazione ha aperto un’indagine indipendente e si è affrettato a far sapere di non avere ragioni per credere che sicurezza nazionale o segreti aziendali siano stati compromessi. Huang resta al comando e nella stessa lettera, dopo la confessione, si dice impegnato a “sostenere la sicurezza nazionale americana”. Ci vuole sangue freddo.

Un tavolo a Taipei

La storia, ricostruita dal New York Times già nell’ottobre del 2025, comincia in un bar di Taipei a giugno 2024, quando Alice Huang si offre di far arrivare Jensen al tavolo di un gruppo di manager. Jensen arriva. Megaspeed, scriveva il Times, era nata nel 2023 da una costola di 7Road, gruppo cinese di videogiochi legato a investitori statali. Poi i numeri, sempre dal Times: una società gemella malese ha comprato fra giugno 2024 e febbraio 2026 hardware Nvidia per almeno 4,8 miliardi di dollari, e alla fine del 2024 un funzionario del dipartimento del Commercio statunitense aveva trovato i chip ancora negli scatoloni in un data center in Malesia.

La polizia di Singapore indaga su Megaspeed per sospette violazioni delle leggi locali. Nvidia sostiene che le accuse di dirottamento dei chip verso la Cina siano state verificate e smontate, e Huang a Bloomberg ha giurato sulle schede vendute: «Le abbiamo contate una per una».

Il conto arriva a Shenzhen

Il guaio vero sta a Washington, perché Huang è proprio l’industriale su cui Donald Trump ha costruito la sua politica dei chip con Pechino. A dicembre 2025 il presidente ha autorizzato la vendita in Cina dei processori H200 con il 25 per cento dei ricavi al governo federale, e a maggio lo ha imbarcato sull’Air Force One durante uno scalo in Alaska, in volo verso il vertice con Xi Jinping.

Secondo il Times, circa un anno fa Trump era stato informato dei sospetti su Alice Huang e aveva lasciato correre, mentre a Jensen nessuno ha mai consegnato il briefing difensivo riservato ai bersagli dei servizi stranieri. Domenica, a West Palm Beach, lo ha definito «un tipo onorevole» e ha detto che lo porterebbe «di sicuro» nel viaggio in Asia, al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) di Shenzhen del 18 e 19 novembre.

Solo che il 18 Huang è atteso anche altrove. Il 4 novembre, il giorno dopo le elezioni di metà mandato vinte dai democratici, i presidenti repubblicani di tre commissioni della Camera gli hanno chiesto un’audizione a porte chiuse per quella stessa data. Il 17 Nvidia presenta i conti del trimestre. Pechino parla di «speculazioni infondate».

Il conto, per ora, è un’azienda da 4.500 miliardi appesa a un’indagine interna e una politica commerciale costruita sulla fiducia personale fra un presidente e un amministratore delegato. Il 18 novembre Huang dovrà scegliere fra una stanza chiusa a Capitol Hill e un posto sull’aereo per Shenzhen. Alla Casa Bianca, a giudicare da domenica, la seconda opzione sembra del tutto normale.