Guerra in Ucraina, l’Ue irrilevante nelle trattative ma litiga sui finanziamenti a Kiev

L’Ue nelle trattative non conterà nulla, neanche stavolta. Eppure sono anche gli Stati Uniti a ritenere che l’unica strada per la pace in Ucraina è proprio quella di un confronto tra Mosca e Bruxelles. Un confronto impossibile, allo stato attuale, con l’Unione che non cerca in alcun modo il dialogo e si limita ad accusare la Russia. In vista dei colloqui di Abu Dhabi di oggi e domani, è stato l’inviato di Donald Trump, Jared Kushner, a scrivere che servono “contatti diretti tra la Russia e l’Europa” per raggiungere una pace durata in Ucraina.

Kushner incontrerà a margine dei colloqui, anche per questo, i rappresentanti di Ue, Nato, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia. Ma al momento l’Europa è fuori da ogni trattativa, tanto che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sottolinea che gli incontri sono “trilaterali” e non comprendono nessuno oltre a Usa, Ucraina e Russia. Mentre l’Ue resta irrilevante nei negoziati, si limita a prendersela con Mosca: “Non nutro grandi aspettative riguardo a questi colloqui perché non abbiamo visto alcun segnale da parte della Russia che indichi la sua volontà di negoziare in buona fede”, dice l’Alta rappresentante Kaja Kallas a margine del G7 di Parigi.

Irrilevante sull’Ucraina, ma intanto l’Ue litiga sui finanziamenti a Kiev

L’Ue, nel frattempo, si mette a litigare sugli aiuti a Kiev come unica priorità: il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha annunciato che bloccherà il prossimo bilancio settennale europeo in caso di mancato impegno di tutti gli Stati membri a fornire sostegno finanziario a Kiev. In una lettera inviata al presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e riportata dal Financial Times, Merz scrive che tutti, “senza eccezioni”, devono contribuire “in modo equo a colmare il deficit”: un “prerequisito essenziale per discutere qualsiasi altra questione”.