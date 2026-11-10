Solo giochi di potere

In Israele sembra che Eisenkot possa formare un governo grazie all’astensione dei due partiti arabi e così scalzare Netanyahu. Sarebbe la svolta.

Mariano Guidi

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Gentile lettore, non vorrei disilluderla, ma devo. A parte Netanyahu, l’uomo che ha fatto odiare Israele nel mondo intero dal Giappone alla Terra del Fuoco, non ci sarebbe alcuna differenza politica o strategica tra un governo di destra con Netanyahu e un governo di destra senza Netanyahu. La sinistra in Israele non esiste neppure pallidamente. Non c’èalcun partito che proponga la pace, qualcosa tipo: i palestinesi hanno diritto di vivere; cerchiamo una soluzione; rendiamo ai palestinesi almeno una parte della loro terra, su cui fondino uno Stato, pur con tutte le garanzie, anche internazionali, per Israele. Niente di ciò. L’odio razziale per i palestinesi è endemico e profondo: viene coltivato fin dall’infanzia nelle scuole, nei libri di testo, nei discorsi in famiglia. Nel dicembre 2023, al culmine dei massacri a Gaza, un sondaggio americano commissionato dall’Università di Tel Aviv rilevò che il 94,1% della popolazione ebrea approvava le stragi; il 57% di quel 94,1% chiedeva di bombardare ancora di più; solo l’1,8% giudicava sproporzionata la risposta militare e il 4,1% non rispondeva. In due parole, tutta Israele è tale quale, Netanyahu l’ha mostrata al mondo. Quelle a cui assistiamo adesso sono alchimie di palazzo, lotte interne per il potere. Cambierebbero le persone ma non la linea politica, che è quella di sempre: perseguire la Grande Israele e prolungare il progetto vetero-coloniale dei padri sionisti. Agli israeliani sta bene così.

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