Torna alta la tensione in Medio Oriente: Trump e Iran si confrontano, Israele è in stallo politico e Gaza affronta una nuova emergenza

Le difficoltà nella formazione del governo in Israele, le condizioni di vita spaventose a Gaza e, per non farsi mancare niente, i timori sulla ripresa delle ostilità tra Usa e Iran. Passano i mesi, ma il Medio Oriente resta una polveriera. A far salire la tensione sono i continui botta e risposta tra il presidente americano, Donald Trump, e il regime di Mojtaba Khamenei. Una dinamica che si è confermata anche ieri, quando il leader degli Usa, a Cbs News, ha escluso di voler intensificare le operazioni militari contro l’Iran perché “non ne vedo il motivo”.

L’ennesima giravolta di Trump

Il presidente, incalzato dai cronisti, ha poi difeso la decisione di attaccare l’Iran: “Penso che storicamente questa sarà considerata un’ottima decisione. È una buona decisione per oggi e domani? Forse no. Ma devo fare quello che è giusto per il nostro Paese”. Appare chiaro come le sue ultime dichiarazioni siano ben più morigerate rispetto al recente passato. Tuttavia, quello che Trump non dice è che, in realtà, gli Stati Uniti hanno ripreso a condurre limitate operazioni militari contro l’Iran. Così, mentre sosteneva davanti ai giornalisti di ritenere “altamente improbabile” la ripresa delle ostilità, nelle stesse ore arrivavano nuove notizie di esplosioni sull’isola iraniana di Qeshm, nello Stretto di Hormuz.

Secondo l’agenzia di stampa iraniana Mehr, i bombardamenti hanno interessato diverse aree dell’isola, già bersaglio di operazioni militari statunitensi nei giorni scorsi. “Gli obiettivi degli attacchi americani in diverse zone di Qeshm sono stati installazioni situate al di fuori delle aree residenziali e commerciali, e non sono stati provocati danni alle infrastrutture critiche dell’isola”, ha riferito Mehr. Al momento non è chiaro se l’attacco ci sia stato davvero o se si tratti di propaganda del regime degli ayatollah, perché da Washington hanno deciso di non commentare le indiscrezioni di stampa. Quel che è certo è che i Pasdaran non si fidano e hanno nuovamente minacciato i Paesi del Golfo nel caso sostenessero un’eventuale campagna militare portata avanti dal tycoon.

La trattativa con gli ayatollah

Difficile dire come evolverà la situazione. Tuttavia, a far ben sperare è la notizia del quotidiano emiratino Erem News, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero proposto all’Iran un piano graduale per l’apertura dello Stretto di Hormuz, che inizierebbe con un allentamento parziale del blocco, ottenendo in cambio l’inizio di colloqui sul nucleare, accompagnati da una progressiva revoca delle sanzioni contro l’Iran e dallo sblocco dei fondi iraniani congelati. Se la notizia fosse confermata, sarebbe un successo, almeno parziale, di Khamenei, perché proprio questi punti sono quelli che Teheran ha sempre preteso da Trump per mettere fine al conflitto.

Israele in tilt e il Medio Oriente trattiene il fiato

Intanto, in Israele, dopo le elezioni che non hanno portato all’affermazione di una delle liste, il presidente Isaac Herzog ha affidato l’incarico di formare il governo a Gadi Eisenkot, il leader dell’opposizione ed ex capo di Stato maggiore delle Idf. Il problema è che Eisenkot, appoggiato da forze trasversali e talvolta in contrasto tra loro, sembra avere margini di manovra molto ristretti per convincere altri partiti ad appoggiare la sua candidatura.

Proprio per questo, l’ex capo di Stato maggiore ha lanciato un appello all’unità nazionale: “Se davvero il Likud (di Benjamin Netanyahu) e il Partito del Sionismo Religioso (di Bezalel Smotrich) credono che questo sia il momento dell’unità, non immagino un motivo per cui non dovrebbero sostenere un governo sotto la mia guida e secondo i principi che ho presentato”. Richiesta che, c’è da scommetterci, difficilmente verrà accettata dal Likud.

Stretta anche la strada che punta a coinvolgere i partiti arabi, visto che nella coalizione di Eisenkot non mancano i partiti di destra che hanno già rigettato questa opzione. Così, in uno stallo politico, Benjamin Netanyahu, premier in carica fino alla formazione di un nuovo governo, sembra deciso a giocarsi le proprie carte e, in un video, ha proposto un esecutivo di unità, da lui stesso guidato, che includa tutti i partiti del campo nazionale e sionista. Insomma, la partita è aperta e non si deciderà in tempi brevi.

Il dramma di Gaza

In tutto questo, nel silenzio generale, a Gaza la situazione è sempre più disastrosa. Dopo tre anni di guerra e malgrado una tregua che non ha mai fermato completamente i combattimenti, a funestare la Striscia ci si mettono anche le forti piogge, che hanno causato un’emergenza sociale e sanitaria. Le mega tendopoli, già funestate da carenza di cibo, acqua potabile e condizioni igienico-sanitarie da incubo, sono in gran parte allagate dopo l’inizio delle piogge dei giorni scorsi.

Un’emergenza che sta esasperando i residenti, che lamentano la mancata consegna degli aiuti umanitari, con Israele che accusa Hamas di requisirli e rivenderli sul mercato nero, mentre Hamas sostiene che l’Idf impedisca le consegne. Un botta e risposta in cui l’unica certezza è che a pagare il prezzo maggiore sono i civili palestinesi.