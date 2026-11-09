Dopo le midterm, parte l’assalto a Hegseth: a presentare la richiesta di impeachment è un repubblicano

La formalizzazione arriva da un deputato repubblicano, Thomas Massie, del Kentucky. È stato lui a presentare gli articoli che prevedono l’impeachment contro il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ritenuto colpevole di aver violato la Costituzione a stelle e strisce.

L’accusa è quella di aver portato avanti le ostilità in Iran per più di 90 giorni “senza autorizzazione del Congresso”. Così facendo avrebbe infranto la legge e per questo viene ritenuto responsabile. L’assalto a Hegseth era ritenuto molto probabile dopo la netta vittoria dei democratici alle elezioni di midterm, che consentirà agli oppositori di Donald Trump di controllare entrambi i rami del Congresso.

Impeachment per Hegseth, destinato a fallire ma il problema resta

La votazione si terrà in tempi brevi, entro mercoledì. Questo vuol dire che è probabile che non passerà l’ipotesi di impeachment, considerando che i Repubblicani hanno il controllo del Congresso fino a gennaio, quando verranno proclamati i nuovi deputati e senatori eletti al voto di midterm.

La volontà di Massie è invece quella di spingere Trump a far fuori Hegseth prima che siano i Democratici a pensarci, potendo poi sfruttare il voto anche in chiave elettorale. Massie non è stato rieletto quest’anno ed è critico, tra i pochi nel Gop, nei confronti del presidente Usa e della guerra in Iran.

Va comunque detto che non sono da escludere defezioni che potrebbero anche portare all’impeachment di Hegseth. Se così fosse, non verrebbe subito rimosso dall’incarico: servirebbe infatti il voto favorevole anche dei due terzi del Senato, complicato con la maggioranza ancora in mano ai Repubblicani. Ma anche un solo voto a favore dell’impeachment alla Camera sarebbe un grosso problema per Trump che anche di recente ha difeso il suo segretario alla Difesa.