Dopo la débâcle dei repubblicani nelle midterm, è iniziata la resa dei conti che rischia di causare un terremoto nel Grand Old Party e nell’amministrazione di Donald Trump. I democratici, con l’appoggio anche di diversi repubblicani, questa settimana potrebbero chiedere e votare l’impeachment del segretario alla Difesa, Pete Hegseth, alla Camera dei rappresentanti.

Contro il vertice del Pentagono, nonché fedelissimo del tycoon, sono ben otto i capi d’accusa che comprendono violazioni della Costituzione, abuso di potere e presunte violazioni delle norme che regolano la conduzione della guerra contro l’Iran. L’iniziativa è stata formalmente rilanciata ieri dal deputato repubblicano Thomas Massie, mentre i democratici hanno annunciato un ampio sostegno alla procedura e crescono le critiche al capo del Pentagono anche tra alcuni esponenti del partito del presidente Donald Trump.

Massie, deputato del Kentucky sconfitto alle primarie di maggio da un candidato sostenuto da Trump, ha presentato otto articoli di impeachment, tre dei quali riguardano direttamente la guerra contro l’Iran. Hegseth è accusato di aver condotto operazioni militari senza l’autorizzazione del Congresso e di aver proseguito la campagna anche dopo che il Parlamento aveva chiesto al presidente di porre fine alle ostilità oppure di ottenere un’autorizzazione formale. La risoluzione contesta inoltre al segretario alla Difesa la violazione del War Powers Resolution, che prevede il ritiro delle forze americane da operazioni militari non autorizzate entro 60 giorni, con una possibile proroga di ulteriori 30 giorni.

Trump trema dopo la batosta alle midterm

Gli altri cinque capi d’accusa riguardano attacchi militari ritenuti illegittimi contro presunti narcotrafficanti, la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro, operazioni non autorizzate nello Yemen, il mancato rispetto delle norme per limitare le vittime civili e presunte ritorsioni contro il senatore Mark Kelly per dichiarazioni protette dalla libertà di espressione. Hegseth ha respinto tutte le accuse, definendo l’iniziativa una manovra politica. Il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha dichiarato che il segretario alla Difesa non si lascerà intimidire da “politici che cercano di ottenere vantaggi di parte o avviare false indagini dove non esiste alcun illecito”. Hegseth dovrebbe tenere oggi una conferenza stampa per rispondere alle contestazioni.

Il leader democratico alla Camera, Hakeem Jeffries, ha annunciato domenica il proprio sostegno all’impeachment, dichiarandosi decisamente favorevole alla risoluzione. Con i repubblicani che dispongono ancora di una maggioranza risicata, potrebbero bastare poche defezioni per consentire l’approvazione del provvedimento. Alcuni parlamentari repubblicani hanno manifestato perplessità sulla gestione del Pentagono, senza tuttavia impegnarsi a votare a favore dell’impeachment. French Hill, deputato dell’Arkansas, ha dichiarato di voler ascoltare il dibattito prima di decidere, precisando che una cattiva gestione dell’incarico non costituisce necessariamente una violazione tale da giustificare la messa in stato d’accusa. “Non so se abbiamo abbastanza voti. Lo faccio perché è la cosa giusta”, ha dichiarato Massie ai giornalisti.

Hegseth rischia l’impeachment alla Camera dei rappresentanti

Secondo il regolamento della Camera, una risoluzione privilegiata di impeachment deve essere esaminata entro due giorni di attività parlamentare dalla sua presentazione. La maggioranza repubblicana può tentare di bloccarla attraverso un voto per accantonarla oppure rinviarne l’esame a una commissione. Per mettere formalmente in stato d’accusa Hegseth è sufficiente la maggioranza semplice della Camera. Un’eventuale destituzione richiederebbe tuttavia una successiva condanna da parte del Senato, con il voto favorevole di due terzi dei senatori presenti. Trump ha confermato il sostegno al segretario alla Difesa e ha dichiarato di volerlo mantenere al suo posto.

Anche in caso di approvazione dell’impeachment alla Camera, Hegseth continuerebbe a esercitare le proprie funzioni fino a un’eventuale condanna del Senato. La procedura potrebbe inoltre proseguire dopo l’insediamento del nuovo Congresso, previsto il 3 gennaio, quando i democratici sono destinati ad assumere il controllo di entrambi i rami del Parlamento in seguito alla vittoria alle elezioni di metà mandato.