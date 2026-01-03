Venezuela, forti esplosioni a Caracas: “Gravissimo attacco degli Stati Uniti”

Forti esplosioni nella notte a Caracas, capitale del Venezuela. E nello stesso momento sono stati avvertiti rumori simili a quelli di un sorvolo aereo, raccontano i testimoni. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 2 di notte, le 7 in Italia. Esplosioni che si registrano dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha dispiegato una flottiglia navale nei Caraibi e ha paventato l’ipotesi di attacchi terrestri contro il Venezuela.

Nelle scorse ore, Trump ha detto che il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha i giorni “contati”. Le esplosioni sono continuate fino a circa le 2.15 di notte. Sui social sono state pubblicate immagini di grandi incendi con colonne di fumo, anche se non è possibile localizzare con esattezza i luoghi in cui sono divampati i roghi. Proprio il governo venezuelano ha denunciato una “gravissima aggressione militare” degli Stati Uniti su località militari e civili negli stati di Miranda, Aragua, La Guaira e nella capitale Caracas. Il governo ha anche ordinato “lo spiegamento del comando per la difesa integrale della nazione”. Maduro ha anche dichiarato lo stato d’emergenza.

Forti esplosioni a Caracas, colpita la zona di una base militare

I video sono stati pubblicati dai residenti di diversi quartieri di Caracas, soprattutto a sud e ad est della capitale. In alcune zone delle città ci sono state interruzioni della corrente, soprattutto nella zona meridionale della città, vicino a una grande base militare. A confermarlo anche i giornalisti della Cnn, che si trovano nella capitale e hanno anche sentito il rumore degli aerei dopo le esplosioni.

Il Pentagono per il momento ha scelto di non commentare la notizia delle esplosioni a Caracas, ma si è detto a conoscenza di quanto sta avvenendo. Il presidente colombiano, Gustavo Pedro, sostiene che Caracas è stata bombardata e ha chiesto una riunione d’urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Solo ieri Maduro aveva aperto al dialogo con Trump su droga, petrolio e accordi economici,