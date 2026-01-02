Venezuela, Maduro cerca un accordo con Trump: “Pronto a discutere di droga e petrolio”

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, è pronto a discutere con gli Stati Uniti di lotta alla droga, petrolio e di accordi economici. Maduro lo ha annunciato in un’intervista televisiva che arriva nel mezzo della crisi con Washington, che continua il suo pressing sul Paese schierando navi da guerra nei Caraibi.

L’apertura di Maduro è ora esplicita e pubblica: “Il governo degli Stati Uniti lo sa, perché lo abbiamo detto a molti dei suoi portavoce. Se vogliono discutere seriamente di un accordo per combattere il narcotraffico, siamo pronti”, afferma nell’intervista.

Venezuela, Maduro apre al dialogo con Trump

Ma il presidente venezuelano non apre solamente sulla lotta al narcotraffico, ma invia un altro importante messaggio a Donald Trump: “Se vogliono petrolio dal Venezuela, il Venezuela è pronto per gli investimenti americani, come con Chevron, quando vogliono, dove vogliono e come vogliono”. Non solo, perché Maduro parla anche di possibili “accordi globali di sviluppo economico”.

Maduro non ha invece risposto sul presunto attacco statunitense a cui ha fatto riferimento Trump lunedì, quando ha detto che gli Stati Uniti hanno distrutto un’area di attracco utilizzato da navi accusate di prendere parte al traffico di droga. Sul punto, il presidente venezuelano ha detto soltanto che potrebbe essere un argomento di cui si parlerà nei prossimi giorni.