Piove sul bagnato per l’ex principe Andrea. Secondo quanto riportato da Sky News Uk, nell’ambito delle indagini della polizia britannica sulle frequentazioni del fratello minore di re Carlo con il defunto e controverso magnate americano Jeffrey Epstein, il duca di York sarebbe nuovamente finito nel mirino degli inquirenti. Su di lui, infatti, penderebbe una nuova accusa legata a presunti reati sessuali denunciati da una donna.

Accuse pesanti e ancora tutte da dimostrare che, secondo l’emittente televisiva, starebbero spingendo gli investigatori a cercare testimonianze di altre potenziali vittime.

Caso Epstein, l’ex principe Andrea di nuovo nel mirino dei pm: dall’indagine delle autorità britanniche spunta la nuova accusa di presunti reati sessuali

Come riporta l’ANSA, secondo informazioni non ancora ufficiali citate da Sky News Uk, “il sospetto si riferisce alla possibilità che l’ex duca di York possa aver ricevuto, diversi anni fa, una giovane donna legata al giro di Epstein nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor”.

L’ex principe Andrea, che finora ha sempre respinto ogni accusa, è già sotto indagine per un’altra ipotesi di reato, ossia la “cattiva condotta in un ufficio pubblico”. Una fattispecie che farebbe riferimento alle informazioni riservate che Andrea, all’epoca dei fatti emissario internazionale britannico per il commercio, avrebbe condiviso con Epstein.