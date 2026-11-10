La strada per evitare l’escalation tra Stati Uniti e Iran è molto stretta, ma almeno c’è un barlume di speranza. A lasciarlo presagire è Al Arabiya, secondo cui Washington e Teheran, con una trattativa sotto traccia, starebbero ragionando su un accordo preliminare sul programma nucleare del regime degli ayatollah, nell’ambito di una nuova iniziativa promossa da Qatar e Pakistan, che limiterebbe l’arricchimento dell’uranio in Iran al 3,67%.

Se le parti dovessero accordarsi su tale soglia, di fatto siglerebbero un compromesso tra le richieste statunitensi, che volevano abolire il programma atomico di Teheran, e quelle iraniane, che hanno sempre rivendicato il diritto alla ricerca nucleare in ambito civile.

Proprio per evitare che l’eventuale patto poi naufraghi nel nulla, le parti starebbero ragionando anche sulla possibilità di coinvolgere un terzo Paese, capace di verificare il rispetto degli accordi, e parallelamente si starebbe lavorando alle condizioni per il ritorno in Iran degli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea).

Washington e Teheran trattano la pace, ma gli ayatollah gelano le speranze: “Trump deve arrendersi”

Insomma, il Medio Oriente incrocia le dita, sperando che la diplomazia scongiuri una ripresa delle ostilità che, fino a oggi, tutti davano come probabile se non certa. Peccato che a gelare tutti ci abbia pensato il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Rezaei, che su X ha scritto: “Mettete da parte le vostre pretese. Smettete di diffondere notizie false su colloqui immaginari e smettete di negare il nuovo ordine dell’Asia occidentale”.

Secondo Rezaei, “è ora di arrendersi alle sette condizioni che l’Iran ha ripetutamente stabilito. La guerra contro l’Iran ha già devastato il governo statunitense. Ma Washington continua a lottare come un giocatore d’azzardo disperato”.

Gli Usa spostano gli aerei da una base inglese: “Minacce concrete dall’Iran”

Parole che l’amministrazione di Donald Trump non ha affatto gradito. Ma che la tensione tra Washington e Teheran resti alta lo si capisce anche dal fatto che gli Stati Uniti, soltanto ieri, hanno evacuato i propri velivoli dalla base della Royal Air Force a Mildenhall in Inghilterra, temendo possibili attività di sabotaggio o attentati.

A darne notizia è il Wall Street Journal, citando fonti informate. Al momento non è chiara la natura della minaccia, tanto che il quotidiano scrive che questa “rimane oggetto di discussione tra i funzionari statunitensi” e quelli britannici. Quel che è certo è che due aerei cisterna statunitensi che operavano da Mildenhall sono stati dirottati verso la Germania, mentre diversi altri aerei cisterna presenti nella base sono stati trasferiti in Germania e in altre località. Un episodio che ricalca in larga parte quanto accaduto un mese fa, quando almeno un bombardiere era stato spostato dalla base di Fairford a seguito di presunte minacce iraniane.