Buenos Aires, Papa rompe il protocollo e benedice folla dal balcone

Buenos Aires, 10 nov. (askanews) – Papa Leone XIV ha infranto il protocollo durante una visita alla Cattedrale Metropolitana di Buenos Aires, affacciandosi su un balcone della residenza dell’arcivescovo per salutare la folla radunata sotto di lui e impartire una benedizione. Il pontefice si trova nella capitale argentina per celebrare i Vespri con i vescovi del Paese e i membri dei gruppi sinodali della Chiesa cattolica.”Che la benedizione del Signore raggiunga il cuore di ciascuno di voi e di tutti i vostri cari- ha detto il Papa – e che viviamo sempre con la gioia di sapere che Cristo vi ama Tutti siete benvenuti e tutti siete inviati ad annunciare con gioia la Buona Novella”.