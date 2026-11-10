Infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici e un sistema corruttivo che coinvolge imprenditori, amministratori e funzionari pubblici tra Napoli e provincia. Questa è l’indagine condotta dalla Dda di Napoli, coordinata dai pubblici ministeri Henry John Woodcock e Francesca Paola Colonna Romano e dal procuratore aggiunto Sergio Ferrigno, che ha portato all’esecuzione di tredici misure cautelari.

Per nove indagati è stata disposta la custodia in carcere, mentre per altri quattro sono stati disposti gli arresti domiciliari. Tra i destinatari delle misure ci sarebbe un alto dirigente regionale e diversi politici. L’ordinanza del gip di Napoli, come riferiscono fonti investigative, è stata notificata dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli.

I reati contestati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione, turbativa delle gare d’appalto e delle procedure di affidamento, emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata estorsione aggravata.

Appalti e camorra tra Napoli e provincia: 13 misure cautelari, anche politici e un dirigente regionale

Il fascicolo, secondo quanto si apprende, coinvolgerebbe anche altri 18 indagati per i quali sono stati disposti inviti a comparire per l’interrogatorio preventivo. Al centro dell’indagine ci sono i rapporti tra esponenti del clan Veneruso e imprenditori dei settori ambientale e sanitario che, secondo gli inquirenti, avrebbero beneficiato dell’influenza della cosca, contribuendo in cambio al suo sostentamento. Gli accertamenti hanno riguardato appalti e affidamenti nei Comuni di Volla, Casoria, Somma Vesuviana e Cercola, oltre a procedure nel settore sanitario regionale e a presunti accordi corruttivi relativi alla nomina del commissario coordinatore di un centro di servizi per le cooperative. Il gip ha inoltre disposto il sequestro preventivo di una società con sede a Volla. Sono state eseguite anche perquisizioni nei confronti di 22 indagati e di una persona non indagata.

Stando a quanto riferiscono fonti investigative, dall’indagine sarebbe emersa un’alleanza tra camorra e imprenditoria finalizzata a condizionare gli appalti pubblici, ottenere affidamenti e alimentare le casse del clan. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il rapporto tra il clan e il gruppo imprenditoriale sarebbe stato fondato su uno scambio di reciproci vantaggi: la cosca avrebbe messo a disposizione la propria influenza e capacità di intimidazione per favorire gli imprenditori coinvolti, mentre questi ultimi avrebbero garantito risorse economiche destinate al sostentamento e al rafforzamento dell’organizzazione criminale.