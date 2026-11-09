Con 22 sì e 6 no l’Aula chiede di sospendere la Vas sul progetto di Inter e Milan: un solo rapporto per tutta l’area e la verifica dell’impatto sanitario prima del piano attuativo

Per la prima volta, sul nuovo San Siro, il Consiglio comunale di Milano tira il freno. Lunedì sera l’Aula ha approvato con 22 voti a favore, 6 contrari e nessun astenuto un ordine del giorno che chiede al sindaco Giuseppe Sala e alla giunta di sospendere “immediatamente” la Valutazione ambientale strategica in corso sul progetto di Inter e Milan.

E di rifarla su basi diverse: un solo rapporto ambientale per tutta l’area, non più spezzato in due stralci, e una Valutazione di impatto sanitario (VIS) da fare subito, prima che il piano attuativo venga approvato.

Il testo porta la prima firma del dem Alessandro Giungi. Con lui hanno firmato i colleghi Pd Rosario Pantaleo e Angelo Turco, il capogruppo del Misto Enrico Fedrighini, i Verdi Tommaso Gorini, Francesca Cucchiara e Michele Sacerdoti, Marco Fumagalli della lista Civica Milano e Mariangela Padalino di Noi Moderati. Ha votato a favore anche il centrodestra. Un fronte trasversale che, su San Siro, in questi anni non si era mai visto.

Cosa chiede l’Ordine del giorno?

Il cuore dell’atto è il metodo. I proponenti dovranno presentare un rapporto ambientale “elaborato sulla base di un progetto unitario e completo riguardante l’intera area San Siro e i suoi effetti complessivi, immediati e cumulativi sul territorio”. Tradotto: niente più valutazioni a rate, in cui il primo pezzo, lo stadio, si giudica da solo e il resto, uffici, hotel, funzioni commerciali e la riconversione di ciò che resta del Meazza, arriva dopo. Valutare un tassello per volta significa non vedere mai l’impatto dell’insieme.

Poi c’è la salute. La Vis va attivata subito, acquisita, valutata e resa pubblica prima del piano attuativo, e la compatibilità sanitaria, “verificata dagli enti competenti”, diventa una condizione per approvare il progetto. Le prescrizioni dovranno entrare negli atti di approvazione e nella convenzione urbanistica, “con responsabili, scadenze, soglie, controlli e conseguenze in caso di inosservanza”. Se emergono criticità, il progetto va modificato. Se l’incompatibilità resta, “non dovrà essere approvato nella configurazione proposta”. E una frase che suona come un avvertimento: “L’assenza di dati necessari non potrà essere considerata prova dell’assenza di rischio”.

Giungi elenca le ragioni: “Un’operazione immobiliare che produrrà milioni di metri cubi di macerie, trasportati da migliaia di camion, con il blocco della circolazione per i lavori al sottopasso Patroclo”. Sulla salute, dice, “non devono esserci divisioni”. Fedrighini rivendica “un’ampia maggioranza”.

Ampia, ma non totale. Mentre mezzo Pds usciva dall’aula per far mancare il numero legale, in sei votavano no. Tra loro Elena Buscemi. La presidente del Consiglio comunale, esponente del Pd, è la stessa che le indiscrezioni indicano come possibile vicesindaca in ticket con Mario Calabresi, il giornalista che si è detto pronto alle primarie del centrosinistra per Palazzo Marino.

Il suo no a una verifica sanitaria su San Siro, per chi aspira a un ruolo di primo piano nella Milano del dopo Sala, suona come una scelta di campo: sullo stadio, nessuna discontinuità.

Sul fronte opposto si schiera Pierfrancesco Majorino, capogruppo dem in Regione Lombardia, candidato alle primarie se il centrosinistra deciderà di farle: la mozione, dice, “mi pare molto opportuna e saggia. Se fossi stato un consigliere comunale la avrei votata anche io”. Il Pd milanese, su San Siro, si divide già in vista del 2027.

Ma il documento non blocca la procedura

Attenzione, però: l’ordine del giorno è un indirizzo politico, non un atto che blocca la procedura. La sospensione “non discende automaticamente dal voto”. Ora la palla passa a Sala e alla giunta, che hanno costruito l’operazione e venduto lo stadio ai club. Il centrodestra, che ha votato sì, ne approfitta per colpire la maggioranza.

Il capogruppo di FdI Riccardo Truppo si dice “basito di fronte a una repentina e clamorosa inversione a U” del centrosinistra: “Questa maggioranza politica fa letteralmente ridere molto amaramente”. Ma l’inversione di marcia, per una volta, l’ha votata anche lui.