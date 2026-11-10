Puro panico. È quello vissuto ieri per alcune ore dai vertici della Direzione distrettuale antimafia, quando si è diffusa la notizia che qualcuno fosse entrato negli archivi dell’Antimafia e li avesse saccheggiati. Poi, fortunatamente, le verifiche hanno ridimensionato il tutto: nessun attacco alla Dia, solo “dati pubblici e già presenti sul web”. Ma il solo fatto che l’allarme fosse credibile dice molto del clima di questi giorni.

Tutto era partito in mattinata dal dark web. Un utente che si firma “weykofa” ha messo in vendita, in cambio di Bitcoin o Monero, un pacchetto di 222 megabyte e 302 file che sarebbero stati sottratti alla Dia. Sui social circolavano gli screenshot della homepage del sito.

L’account “dark web informer” su X ne elencava anche il contenuto ed era un catalogo da brividi: intelligence su 25 gruppi criminali, dossier operativi, materiale legato a Europol, registri del personale…

Gli investigatori si sono chiesti: quei dati sono riservati o erano già online? Perché se erano pubblici, non c’è esfiltrazione. Nel primo pomeriggio è arrivata la risposta. “Allo stato non è avvenuto alcun attacco hacker al sito della Dia”, hanno precisato fonti del governo. C’è stata solo “un’acquisizione del sito internet”, quindi sono coinvolti esclusivamente dati pubblici e “nessun dato protetto è stato esfiltrato”. Il sollievo però è relativo.

Aperto un fascicolo sui dati di Tajani, Gabrielli e Lo Voi finiti nel dark web

L’allarme Dia arriva dopo una settimana di falsi allarmi bomba sugli aerei in mezza Europa e di attacchi ai frigoriferi di supermercati e banche del sangue. Alla Procura di Roma si respira una “forte preoccupazione”, per la frequenza degli episodi e per la loro gravità.

E ieri la stessa Procura ha aperto un fascicolo su un altro fronte, assegnato alla pm Giulia Guccione. Riguarda i dati personali del ministro degli Esteri Antonio Tajani, del capo della Polizia postale Ivano Gabrielli e del procuratore di Roma Francesco Lo Voi, finiti in rete da almeno due settimane, insieme a richieste di informazioni, anche a pagamento, sulle loro vite.

Il gruppo indicato è quello dei filorussi di NoName057(16). Tajani lo ha raccontato sabato in un video: “Ha deciso di porre una taglia sulla mia persona e sulla mia famiglia”. E ha indicato il movente: “La nostra posizione sull’Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino”. Le ipotesi di reato sono accesso abusivo a sistema informatico e minacce. Indaga il Cnaipic della Polizia postale, che deve anche valutare quanto siano attendibili le minacce e se esistano legami tra i diversi episodi. Il fascicolo comprende anche l’ultimo caso segnalato ieri mattina, mentre la posizione di Lo Voi passerà a Perugia per competenza.

Da Mosca, su questa vicenda, non risultano repliche. Il Cremlino aveva però già liquidato come “affermazioni assurde”, “senza prove”, le accuse sugli attacchi hacker ai supermercati europei attribuiti a gruppi filorussi. Oggi la minaccia cyber sarà sul tavolo del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica al Viminale. Con la domanda che si fanno gli inquirenti: episodi slegati tra loro, o pezzi di una strategia più ampia?