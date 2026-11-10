Pure la pioggia si accanisce su Gaza

Era il primo giorno di pioggia e Olfat Magdoub provava a spazzare l’acqua fuori dalla sua tenda, in una tendopoli di Gaza City, senza riuscirci: «siamo già allagati», ha detto sabato alla Reuters, e poi si è chiesta cosa sarebbe successo se avesse piovuto ancora il giorno dopo. Ha piovuto ancora. Domenica, a sud di Deir al-Balah, un argine di sabbia è franato su un campo di sfollati e ha ucciso cinque persone, tre erano bambini, secondo la Protezione civile di Gaza citata dall’AFP.

Nelle prime dodici ore di tempesta, secondo l’ufficio stampa del governo di Gaza guidato da Hamas, si sono allagate 70.000 tende. I soccorritori hanno ricevuto oltre duemila chiamate e ne hanno potute evadere poco più di duecento, con i mezzi che secondo il Comune Israele ha distrutto in due anni di quello che la Commissione d’inchiesta dell’Onu ha definito genocidio e con il carburante che manca. Un funzionario del Comune di Gaza City ha detto all’AFP che servirebbero 200.000 case prefabbricate subito. La risposta israeliana è un conteggio.

Domenica funzionari della sicurezza hanno rivendicato con il Jerusalem Post 91.000 tende nuove consegnate prima delle piogge, poi hanno aggiunto che case mobili e attrezzature per ricostruire resteranno fuori dalla Striscia finché Hamas rifiuterà di disarmare. Il riparo, insomma, è entrato nel negoziato come una clausola, accanto alle armi e al governo tecnico del piano di Donald Trump, e a pagarla è chi, come Olfat Magdoub, dorme a terra perché i materassi sono fradici.

Nel febbraio 2024 il COGAT, l’ente militare israeliano che coordina gli ingressi a Gaza, scriveva su X che non esisteva “alcun limite” agli aiuti umanitari per la popolazione civile. Adesso il limite ha una misura precisa: quella di una casa con le pareti.