Leone XIV ricorda Papa Francesco nell’ultima messa in Argentina

Lujàn (Argentina), 11 nov. (askanews) – “C’è posto per tutti, soprattutto per i più bisognosi: i poveri e gli affamati, i migranti, i malati e i prigionieri”, ha affermato Papa Leone XIV durante la messa nella Basilica di Lujan in Argentina.Secondo le autorità sono stati oltre due milioni i fedeli giunti da tutta l’Argentina, ma anche da altri paesi latinoamericani, che hanno partacipato alla celebrazione presideuta nel grande spazio antistante alla Basilica e santuario mariano. Ancora, quindi, un bagno di folla per il pontefice nell’ultima tappa della sua permanenza in Argentina prima della partenza alla volta di Lima, in Perù, dove si concluderà il suo lungo viaggio apostolico in America Latina.Leone ha voluto rivolgere un pensiero anche al suo predecessore: “Oggi, nella Casa della nostra madre di Lujàn, il mio pensiero va in modo speciale al nostro amato Papa Francesco, che ha sempre portato nel cuore ‘la piccola Patrona bruna’(Madonna di Lujan)” ha detto. “Egli ci ha insegnato con la sua vita, e ci continua a indicare dal luogo che ha scelto per essere sepolto, così vicino a Santa Maria, di amarla e venerarla sempre”.